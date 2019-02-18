Хоккеист ЦСКА Капризов признан лучшим нападающим недели КХЛ

Континентальная хоккейная лига подвела итоги прошлой игровой недели в турнире, назвав лучших игроков на каждой отдельно взятой позиции. Лучшим нападающим стал Кирилл Капризов, пятью заброшенными шайбами и тремя ассистами принесший ЦСКА три победы.

Среди вратарей лучшим был назван Василий Кошечкин из магнитогорского "Металлурга". В двух матчах прошлой недели он добился побед, одну из встреч отыграв на ноль и пропустив лишь одну шайбу.

Лучшим игроком обороны стал защитник хабаровского "Амура" Ян Коларж. В трех играх он набрал 4 очка, забросив победную шайбу и сделав три результативных передачи. Благодаря его показателям "Амур" трижды выиграл в КХЛ.

Лучшим же новичком был признан форвард Рафаэль Бикмуллин из нижнекамского "Нефтехимика". Вместе со своей командой он выиграл две встречи из трех, набравший посредством гола и результативной передачи два очка.