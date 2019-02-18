СБР назвал состав сборной России на чемпионат Европы

Тренерский штаб сборной России по биатлону во главе с Анатолием Хованцевым назвал состав команды на предстоящий чемпионат Европы. Континентальное первенство состоится с 20 по 24 февраля в белорусских Раубичах.

Мужскую команду будут представлять Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Александр Логинов, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев и Максим Цветков. Женская команда будет представлена Екатериной Юрловой-Перхт, Ириной Старых, Светланой Мироновой, Анастасией Морозовой, Викторией Сливко, Евгенией Павловой и Натальей Гербуловой.

Кроме того, в тренерский штаб помимо Хованцева войдут Виталий Норицын, Леонид Гурьев, Дмитрий Рочев, Артем Истомин, Николай Загурский и Андрей Падин.

Всего в Раубичах состоится восемь гонок: смешанные эстафеты спринты, индивидуальные гонки и пасьюты.