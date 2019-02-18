Отделалась царапинами и похмельем: полет камчатской малолитражки попал на видео

В минувшее воскресенье на Камчатке неуправляемая малолитражка на большой скорости вылетела на встречку, затем, чудом избежав аварии, вернулась на свою полосу, подлетела на огромном сугробе и приземлилась на тротуаре.

Инцидент произошел 17 февраля в городе Вилючинск. ДТП обошлось без пострадавших, и очевидцы крайне удивились последствиям аварии: автомобиль никого не задел, а его водитель — женщина средних лет — мирно спала.

Приехала скорая, и врачи, оказав виновнице ДТП первую помощь, констатировали, что женщина мертвецки пьяна, и после столь серьезной аварии она отделалась лишь царапинами и похмельем.