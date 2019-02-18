Учения ЦВО: ракетчики ликвидировали противника с помощью "Искандер-М"

Свыше 300 военнослужащих и десятки единиц техники были задействованы в военных учениях, которые прошли в Свердловской области. Ракетчики Центрального военного округа с помощью новейшего высокоточного оружия — комплекса "Искандер-М" — успешно уничтожили условного противника, выполнив одиночные и групповые пуски по мишеням, передает ГТРК "Урал".

Напомним, семейство ракетных комплексов "Исандер" разработано НПК "Конструкторское бюро машиностроения", расположенной в подмосковной Коломне. Впервые публично комплекс представили летом 1999 года на международном авиасалоне МАКС в городе Жуковском. Основное назначение ракетного комплекса — уничтожение систем противовоздушной и противоракетной обороны противника.