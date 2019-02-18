Новости Общество

Все видео этой рубрики
18 февраля 201914:10

Московские центры занятости переедут в МФЦ

Филиалы Центра занятости населения Москвы переедут в многофункциональные центры госуслуг "Мои документы" к лету 2019 года.

Первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова сообщила, что центр занятости переходит на новый стандарт работы. В МФЦ люди смогут получить услуги по подбору персонала в комфортных условиях. Консультант поможет составить резюме и подберет из базы данных подходящие вакансии. Проект уже был опробован в тестовом режиме: этой зимой филиалы начали принимать горожан в МФЦ в нескольких районах Москвы. За это время их посетили уже более двух тысяч человек.

Как сообщает РИА Новости, для наиболее уязвимых категорий граждан — людей предпенсионного возраста, молодежи, мам с маленькими детьми, людей с ограниченными возможностями здоровья – будет создан отдельный центр занятости.

Далее будут созданы четыре специализированных центра для тех, кому нужна более широкая помощь, чем просто подбор вакансий из базы данных. Например, необходимо пройти тренинг, как искать работу, как проходить интервью, как вести переговоры о зарплате.

Для наиболее уязвимых категорий граждан — людей предпенсионного возраста, молодежи, мам с маленькими детьми, людей с ограниченными возможностями здоровья – будет создан отдельный центр занятости.

Сейчас

14:30

Пермяков предостерегли от падения обломков "Союза"

12:30

В Москве продлили "желтый" уровень опасности

12:13

Обвиняемый в краже картины Куинджи оказался инвалидом

11:46

Facebook заблокировал один из проектов RT

11:29

Задержанных в аэропорту Амстердама россиянок отпустили

10:55

В центре Донецка произошло три взрыва

10:19

В аэропорту Амстердама задержаны журналистка и правозащитница из России

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Кремль: блокировка страницы RT на Facebook - это прямое давление на СМИ

Кремль: блокировка страницы RT на Facebook - это прямое давление на СМИ

28 минут назад
"Ветровая" валка деревьев в Москве продолжится второй день

"Ветровая" валка деревьев в Москве продолжится второй день

1 час назад
Обвиняемый в краже картины Куинджи оказался инвалидом

Обвиняемый в краже картины Куинджи оказался инвалидом

2 часа назад
В Чувашии овчарки насмерть загрызли пенсионерку

В Чувашии овчарки насмерть загрызли пенсионерку

27 минут назад
Бомбовый удар по Донецку совершили украинские беспилотники

Бомбовый удар по Донецку совершили украинские беспилотники

3 часа назад
В Москве задержан школьник, ударивший полицейского на спор

В Москве задержан школьник, ударивший полицейского на спор

36 минут назад
Самый толстый китаец похудел на 142 килограмма

Самый толстый китаец похудел на 142 килограмма

5 часов назад
Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

6 часов назад
Александр Овечкин в десятый раз за карьеру в НХЛ забил 40 голов

Александр Овечкин в десятый раз за карьеру в НХЛ забил 40 голов

5 часов назад
Где жить хорошо, а где не очень: эксперты составили рейтинг регионов

Где жить хорошо, а где не очень: эксперты составили рейтинг регионов

5 часов назад
Первый серийный Су-57 поступит в войска уже в 2019 году

Первый серийный Су-57 поступит в войска уже в 2019 году

23 минуты назад
Московские центры занятости переедут в МФЦ

Московские центры занятости переедут в МФЦ

27 минут назад
Людмила Берлинская и Артур Ансель выступят в "Зарядье"

Людмила Берлинская и Артур Ансель выступят в "Зарядье"

1 час назад
В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

1 час назад
Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

2 часа назад
Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

13.02.2019 15:55
10 немецких автомобилей, пришедшихся в России не ко двору

10 немецких автомобилей, пришедшихся в России не ко двору

46 минут назад
Хаски в Москве: где обнять собаку

Хаски в Москве: где обнять собаку

1 час назад
Туристы выбирают нестандартные отели ради фото в соцсетях

Туристы выбирают нестандартные отели ради фото в соцсетях

2 часа назад
Висящие на кресте и залитые кровью добровольцы подтвердили реалистичность следов на Туринской плащанице

Висящие на кресте и залитые кровью добровольцы подтвердили реалистичность следов на Туринской плащанице

2 часа назад
Хватит это терпеть: мифы о простуде, которые пора развенчать

Хватит это терпеть: мифы о простуде, которые пора развенчать

2 часа назад
Вспомнить всех: американский маньяк-убийца по памяти рисует своих жертв

Вспомнить всех: американский маньяк-убийца по памяти рисует своих жертв

2 часа назад
В Москве опять "заминировали" около 10 объектов

В Москве опять "заминировали" около 10 объектов

2 часа назад
"Без валенка и варежки": воспитатель детсада заперла малыша на веранде

"Без валенка и варежки": воспитатель детсада заперла малыша на веранде

2 часа назад
Задержанных в аэропорту Амстердама россиянок отпустили

Задержанных в аэропорту Амстердама россиянок отпустили

2 часа назад
В Волжском задержали мужчину, несшего в пледе убитого друга

В Волжском задержали мужчину, несшего в пледе убитого друга

2 часа назад
В Ивановской области лихач снес женщину на переходе. Видео

В Ивановской области лихач снес женщину на переходе. Видео

2 часа назад
Запрета на покупку автомобиля без гаража - не будет!

Запрета на покупку автомобиля без гаража - не будет!

3 часа назад
Американцы построят небоскреб с летящей юбкой Мэрилин Монро

Американцы построят небоскреб с летящей юбкой Мэрилин Монро

4 часа назад
Слух: Apple выпустит гигантский MacBook Pro и профессиональный монитор

Слух: Apple выпустит гигантский MacBook Pro и профессиональный монитор

4 часа назад
Безработный с ружьем потребовал от бывших коллег остановить работу хабаровского депо

Безработный с ружьем потребовал от бывших коллег остановить работу хабаровского депо

4 часа назад
Как это устроено: эко-отель хоббитов в Подмосковье

Как это устроено: эко-отель хоббитов в Подмосковье

4 часа назад
Вести.net: в Москве планируют снабдить полицейских смарт-очками с распознаванием лиц

Вести.net: в Москве планируют снабдить полицейских смарт-очками с распознаванием лиц

4 часа назад
Хоккеист-любитель скончался во время матча в Новосибирске

Хоккеист-любитель скончался во время матча в Новосибирске

5 часов назад
СМИ: новое приложение "ВКонтакте" вдохновлено видеосервисом TikTok

СМИ: новое приложение "ВКонтакте" вдохновлено видеосервисом TikTok

5 часов назад
Пассажиров "Победы" ждут новые правила провоза ручной клади

Пассажиров "Победы" ждут новые правила провоза ручной клади

5 часов назад
Спокойствие мирных сирийцев надежно защищено российской военной полицией

Спокойствие мирных сирийцев надежно защищено российской военной полицией

7 часов назад
Вашингтон нашел новый способ давления на Пхеньян

Вашингтон нашел новый способ давления на Пхеньян

8 часов назад
Испанские СМИ попытались героизировать пособников гитлеровцев

Испанские СМИ попытались героизировать пособников гитлеровцев

8 часов назад
Российские дипломаты озабочены судьбой Сергея и Юлии Скрипалей

Российские дипломаты озабочены судьбой Сергея и Юлии Скрипалей

8 часов назад
New York Times: США и Европа разошлись во взглядах

New York Times: США и Европа разошлись во взглядах

8 часов назад
Польским властям не удалось уничтожить память о солдатах-освободителях

Польским властям не удалось уничтожить память о солдатах-освободителях

9 часов назад
"Авангард" рекомендован к принятию на вооружение

"Авангард" рекомендован к принятию на вооружение

10 часов назад
Председатель ОБСЕ выразил озабоченность героизацией Бандеры на Украине

Председатель ОБСЕ выразил озабоченность героизацией Бандеры на Украине

11 часов назад
Москва. Кремль. Путин. Эфир от 17 февраля 2019 года

Москва. Кремль. Путин. Эфир от 17 февраля 2019 года

13 часов назад
831
Вбросы и вторжение: НАТО пользуется старой схемой

Вбросы и вторжение: НАТО пользуется старой схемой

14 часов назад
Посольство РФ в Лондоне: появление российского флага в Солсбери - это провокация

Посольство РФ в Лондоне: появление российского флага в Солсбери - это провокация

15 часов назад
Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить

Пожар в Чернобыльской зоне удалось потушить

16 часов назад
Эво Моралес дал эксклюзивное интервью "Вестям недели"

Эво Моралес дал эксклюзивное интервью "Вестям недели"

16 часов назад
"Страна Театриум" расскажет об уникальном театре Терезы Дуровой

"Страна Театриум" расскажет об уникальном театре Терезы Дуровой

11.02.2019 14:05