Московские центры занятости переедут в МФЦ

Филиалы Центра занятости населения Москвы переедут в многофункциональные центры госуслуг "Мои документы" к лету 2019 года.

Первый заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Александра Александрова сообщила, что центр занятости переходит на новый стандарт работы. В МФЦ люди смогут получить услуги по подбору персонала в комфортных условиях. Консультант поможет составить резюме и подберет из базы данных подходящие вакансии. Проект уже был опробован в тестовом режиме: этой зимой филиалы начали принимать горожан в МФЦ в нескольких районах Москвы. За это время их посетили уже более двух тысяч человек.

Как сообщает РИА Новости, для наиболее уязвимых категорий граждан — людей предпенсионного возраста, молодежи, мам с маленькими детьми, людей с ограниченными возможностями здоровья – будет создан отдельный центр занятости.

Далее будут созданы четыре специализированных центра для тех, кому нужна более широкая помощь, чем просто подбор вакансий из базы данных. Например, необходимо пройти тренинг, как искать работу, как проходить интервью, как вести переговоры о зарплате.

Для наиболее уязвимых категорий граждан — людей предпенсионного возраста, молодежи, мам с маленькими детьми, людей с ограниченными возможностями здоровья – будет создан отдельный центр занятости.