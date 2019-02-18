Кремль: блокировка страницы RT на Facebook - это прямое давление на СМИ

В Кремле рассчитывают, что RT удастся отстоять свои права в связи с блокировкой страниц в Facebook.

Многие крупные компании, предоставляющие сервисы в области соцсетей, привлекаются властями "недружественных стран" для давления на российские СМИ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. И такие действия, по его словам, ведут к потере доверия к "достаточно уважаемым международным компаниям".

Однако в случае с RT не стоит забегать вперед, уточнил Песков. "Сначала нужно получить объяснения", — сказал он, подчеркнув, что телеканал должен отстаивать свои интересы и получить объяснения касаемо причин блокировки страницы.

Пресс-секретарь президента также отметил, что в последнее время на российские СМИ оказывается "беспрецедентное, ничем не прикрытое, достаточно грубое" давление, передает ТАСС.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян сообщила, что Facebook заблокировал страницу одного из проектов телеканала.