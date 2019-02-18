Более 20 машин устроили грандиозную аварию на гонке "Дайтона 500"

В чемпионате американской автомобильной серии NASCAR прошла одна из самых известных гонок – знаменитая "Дайтона 500". Ее победителем стал гонщик Дэнни Хэмлин на Toyota, но больше всего зрителям запомнилась грандиозная авария с участием более 20 машин.

500-мильная гонка по традиции проходила на автодроме во Флориде и в один из моментов пилоты команд Toyota и Ford не справились с управлением, столкнулись и этот инцидент вызвал грандиозную групповую аварию. За несколько секунд на трассе сошлись более двух десятков машин, из которых только 11 машин сумели вернуться на трассу.