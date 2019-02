"Далянь Ифан" официально подтвердил переход Гамшика

Китайский футбольный клуб "Далянь Ифан" официально подтвердил подписание контракта со словацким полузащитником Мареком Гамшиком. Ранее хавбек на протяжении 11 лет защищал цвета итальянского "Наполи".

Сумма трансфера китайским клубом не сообщается, однако по информации прессы, "Далянь" перевел на счет неаполитанцев 18 миллионов евро. Еще на два миллиона итальянцы смогут рассчитывать в качестве бонусов.

官宣!

Official anouncement Dalian Yifang has signed with Slovak midfielder Marek Hamsik 🇸🇰from @sscnapoli

Welcome!哈姆西克 pic.twitter.com/YqD5kZbUzM