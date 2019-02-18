"Далянь Ифан" официально подтвердил переход Гамшика

Китайский футбольный клуб "Далянь Ифан" официально подтвердил подписание контракта со словацким полузащитником Мареком Гамшиком. Ранее хавбек на протяжении 11 лет защищал цвета итальянского "Наполи".

Сумма трансфера китайским клубом не сообщается, однако по информации прессы, "Далянь" перевел на счет неаполитанцев 18 миллионов евро. Еще на два миллиона итальянцы смогут рассчитывать в качестве бонусов.

官宣！

Official anouncement Dalian Yifang has signed with Slovak midfielder Marek Hamsik 🇸🇰from @sscnapoli

Welcome！哈姆西克 pic.twitter.com/YqD5kZbUzM — DalianYifangFC/大连一方足球俱乐部 (@DalianYFC) 18 февраля 2019 г.

Изначально сделка была под угрозой срыва, поскольку клуб из Поднебесной не выполнил условия достигнутых между сторонами договоренностей. Партенопейцев не устроил способ оплаты трансфера. Однако позже представителями "Даляня" недочеты были устранены.

Гамшик был одним из старожилов "Наполи", сыграв за клуб 520 матчей во всех турнирах. За время выступлений в Неаполе словак стал автором 121 гола. Количество матчей и голов в его исполнении являются рекордными за всю историю "Наполи".