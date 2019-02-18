В Чувашии овчарки насмерть загрызли пенсионерку

Инцидент произошел в минувшее воскресенье в деревне Первые Вурманкасы с населением менее двухсот человек. Две овчарки, кавказская и среднеазиатская, напали на людей.

Нападение произошло на деревенской улице 17 февраля, когда по ней шли двое пожилых мужчин и 76-летняя женщина. Со стороны частного участка выбежали собаки и набросились на стариков.

Кавказская и среднеазиатская овчарки насмерть загрызли пенсионерку в Чувашии.



Собаки набросились на троих сельчан. 76-летняя женщина скончалась, двоим мужчинам оказана помощь. Возбуждено дело, следователи допрашивают владельца собак. Животных по решению ветеринаров застрелили pic.twitter.com/USgX4Fq6vq — Следственный комитет (@sledcom_rf) February 18, 2019

На шум выбежал хозяин и отогнал животных, однако было уже поздно — женщина скончалась, а мужчины были основательно искусаны.

Собаки по рекомендации ветеринара были незамедлительно застрелены, а пострадавшим была оказана медицинская помощь.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело и в настоящее время занимаются выяснением всех обстоятельств случившейся трагедии.