Первый серийный Су-57 поступит в войска уже в 2019 году

Серийный истребитель пятого поколения Су-57 должен поступить на вооружение российских ВКС уже в 2019 году. Об этом рассказал президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарев. В ближайшее время армия должна получить около 15 подобных машин, пишет агентство РИА Новости со ссылкой на главу ОАК.

Ранее сообщалось, что специально для нового самолета разрабатывается перспективная сверхдальнобойная ракета "воздух-воздух". Радиус ее действия достигнет 300 километров, а предельная скорость полета превысит гиперзвук, то есть составит около 6 Махов. Создатели уточнили, что оружие получится слишком крупным, поэтому во внутренние отсеки Су-57 не поместится. Придется размещать его на внешних узлах подвески.

Кроме того, истребитель пятого поколения помогает в разработке новейшего ударного дрона "Охотник". Радиоэлектронное оборудование для робота разместили на Су-57, чтобы оно уже проходило испытания в воздухе. Так как сам беспилотник взлетит еще нескоро.

Су-57 – перспективный комплекс фронтовой авиации пятого поколения. Он построен с применением технологий снижения заметности. То есть вражеские радары заметят его позже, чем обычный самолет, и им будет сложнее опознать этот истребитель.

Также самолет оснащен современной радиолокационной системой управления на основе активной фазированной антенной решетки. Подобный тип РЛСУ на сегодняшний день считается самым современным. Он надежнее и быстрее работает, чем радары предыдущих поколений.