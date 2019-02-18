Эдуард Басурин: Киев хочет напугать ОБСЕ

"Цель взрывов в центре Донецка — это попытка Киева напугать сотрудников миссии ОБСЕ", — заявил в прямом эфире программы "60 минут" заместитель командующего Донецкой народной республики Эдуард Басурин. Он рассказал, что 18 февраля в девять утра два взрыва прогремели неподалеку от гостиницы Park Inn, в которой проживают представители специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а третий — на пустыре около гостиницы. Никто из мирных жителей не пострадал. Басурин отметил, что сразу за гостиницей находится школа. Детей пришлось эвакуировать.

"Никаких сбросов с беспилотных летательных аппаратов не было, это была закладка. Есть два разрушения — крыша газораспределительной станции и подъезд по улице Кобозева, 70", — уточнил он. Сотрудники правоохранительных органов ДНР выясняют, какая именно взрывчатка была использована. Наблюдатели ОБСЕ также прибыли на место происшествия.

Украина пытается обострить обстановку в Донбассе не только при помощи обстрелов, но и при помощи диверсий. "За последние дни пострадало 24 жилых дома и ранены трое гражданских. Украина хочет показать, что не она агрессор, а на нее нападают", — считает Басурин.