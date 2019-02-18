Мигранты разобрали стену салона связи и унесли телефонов на 5 млн рублей

Несколько десятков мобильных телефонов и наручных часов общей стоимостью порядка 5 миллионов рублей стали добычей двух мигрантов, разобравших стену салона сотовой связи в Жуковском, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленников.

Целью злоумышленников стал магазин на улице Чкалова. Среди ночи мужчины проделали брешь в стене, пробрались в подсобное помещение и в два захода опустошили сейфы. Судя по кадрам, никаких предпочтений грабители не имели, а брали все, что плохо лежит, так что в пакетах оказались как бюджетные модели, так и дорогостоящие смартфоны.

Сумму ущерба сотрудники торговой точки оценили почти в 5 миллионов рублей, однако большую часть украденного подозреваемым реализовать не удалось, поскольку полицейские быстро вышли на их след.

Предполагаемыми ворами, которым грозит до 10 лет лишения свободы, оказались 27- и 40-летний приезжие из СНГ. В Подмосковье они перебрались в поисках работы, но в итоге оказались в следственном изоляторе.