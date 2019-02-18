Пермяков предостерегли от падения обломков "Союза"

В течение четырех дней жителей и туристов Пермского края просят воздержаться от поездок в район ожидаемого падения частей ракеты-носителя "Союз", которая в срок с 21 до 24 февраля выведет на орбиту Земли спутник дистанционного зондирования EgyptSat-A, передает РИА Новости.

Как сообщили в администрации Красновишерского муниципалитета, в район падения отделяющихся частей ракеты-носителя "Союз-2.1б" входит территория Кваркуша и Кутимского участкового лесничества. "С 21 по 24 февраля просим воздержаться от посещения указанных территорий в период запуска космического аппарата".

Отмечается, что в случае отказа от запуска ракеты резервными датами являются 22, 23 и 24 февраля. Время пуска — 21:47 по местному времени (23:47 по Москве).