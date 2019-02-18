Она умеет делать звезд: Марина Леонова отмечает особый юбилей - полвека в профессии

Особый юбилей отмечает ректор Московской государственной академии хореографии Марина Леонова — полвека в профессии. 20 лет она танцевала в Большом театре, а затем вернулась в родное хореографическое училище, но уже педагогом. Ее зовут на мастер-классы в Венецию и Париж.

18 лет она руководит родным училищем, ставшим академией. Сейчас она открывает филиалы академии во Владивостоке и Калининграде. В Калининград она едет знакомить губернатора области с директором филиала, отмечает телеканал "Культура". Это для нее важнее полета в Венецию.

Академия для Леоновой второй дом. И 24 часов в сутках ей, кажется, мало. В академии учится 890 человек. И почти всех Марина Леонова знает по именам. И сама ведет класс: учит девочек танцевать. Она умеет делать звезд, поэтому считается большой удачей учиться именно у нее. На уроках балетмейстер отдыхает от ректорской работы. Готовится уже седьмой ее выпуск.

Себя гранд-дамой Марина Леонова не считает, хотя все ученицы академии при виде ректора обязательно делают реверанс.

Леонова торопится на сцену, чтобы прорепетировать номера к хореографическому конкурсу Dance Moscow, который проходит в академии. Она не только следит за репетицией, но и помогает подобрать правильный костюм. Костюм помогает танцу, убеждена Марина Константиновна. Но Леонова учит своих девочек не только арабескам и плие. Закончив занятия с ученицами, она вновь становится ректором академии – особого мира пуантов, пачек и зеркал, где начинается дорога в большой балет.