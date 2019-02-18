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Арктика 37 минут назад

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18 февраля 201915:32

Эксперты обсудили развитие социального предпринимательства в Арктике

15 февраля 2019 года в офисе Экспертного центра "ПОРА" состоялось заседание Дискуссионного клуба на тему "Развитие социального предпринимательства в Арктике – насущная необходимость или модный тренд". Модератором выступил Александр Воротников, эксперт ПОРА по государственно-частному партнерству, доцент РАНХиГС, к.х.н., PhD.

Открывая мероприятие, Александр Воротников обратил внимание на серьезные изменения, которые претерпевает как мировая, так и российская экономика. Одной из проблем становится занятость населения, проблема наличия рабочих мест. Эта проблема особенно остро стоит в Арктической зоне Российской Федерации, откуда ежегодно уезжают тысячи человек. Ее решением может стать развитие в Арктике социального предпринимательства. Это бизнес, направленный на решение различных социальных, культурных и экологических проблем, в том числе развитие местных сообществ и территорий. Социальное предпринимательство позволит создать рабочие места для людей, которые высвобождаются с добывающих и перерабатывающих предприятий, и в то же время появляется возможность обеспечивать людей качественными услугами.

Депутат Архангельского областного собрания депутатов Матвей Чупров рассказал про яркий пример организации социального бизнеса. Жители поселка, расположенного недалеко от Нарьян-Мара, организовали рыболовную общину и официально оформили участок под промышленное рыболовство. Предприниматели обеспечили рабочие места и приостановили отток населения.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе Герман Сопочкин обратил внимание на необходимость серьезной доработки законодательства, регулирующего ведение социально ориентированного бизнеса на Севере. Так, Трудовой кодекс не связывает гарантии по получению северной надбавки к зарплате с деятельностью ИП. Если предприниматель накопил стаж работы как индивидуальный предприниматель и перешел на работу по найму, он не получает надбавку, которая в некоторых регионах увеличивает зарплату в два раза. В рамках предпринимательской деятельности на Севере таких вопросов – масса.

Заместитель директора департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Андрей Тараканов подчеркнул, что едва ли не любое предпринимательство в Арктике можно считать социальным. Активный человек может уехать туда, где вести бизнес проще. Если же бизнесмен, несмотря на трудности, остается в Арктике, тем самым он развивает свою территорию, помогает людям, живущим рядом.

Начальник сектора развития предпринимательства Управления экономики и финансов НАО Сергей Паромов продолжил мысль о том, что на Севере весь бизнес можно считать социальным. Маленький рынок, проблемы с транспортной инфраструктурой и другие ограничения не позволяют предпринимателям выйти на большую маржинальность. Администрация округа обеспечивает грантовую поддержку предпринимателей, но работа по системной поддержке социального предпринимательства только начинается.

В заседании Дискуссионного клуба приняли участие несколько предпринимателей, ведущих социально ориентированный бизнес в Арктике. Руководитель РОО детского, молодежного и семейного досуга "Нарьян-Мир" Александр Лапанович рассказал про успешный опыт организации в Ненецком автономном округе НКО, занимающихся социальным предпринимательством. Вместе с единомышленниками Лапанович пять лет назад организовал многофункциональный досуговый центр с такими активностями, как рисование песком, любительская мультипликация, детское телевидение, гончарное дело и др. Первоначальной аудиторией центра были дети, однако во многих проектах с удовольствием участвуют и взрослые.

Предприниматель Анна Клепиковская рассказала про уникальный проект создания лесного отеля "Голубино", направленный на возрождение туристической базы в умирающей северной деревне. Этот отель Анна с супругом создали в 2014 году рядом с одним из древнейших населенных пунктов Архангельской области – поселком Пинега. Сейчас это один из немногих центров притяжения на данной территории.

По словам Клепиковской, бизнес позволяет вернуть локальному сообществу чувство хозяина, привлечь жителей к решению местных проблем, преодолеть пассивность и ожидание помощи сверху. Также социальное предпринимательство способствует реальному экономическому развитию сельских территорий.

Владимир Тишак, директор инвестиционного бутика "Сан Марино", рассказал о кооперативном движении на Крайнем Севере, где проживание и труд в суровых условиях предполагают сплочение и взаимопомощь. Индивидуальное уступает место коллективному. Одной из прогрессивных, но незаслуженно забытых форм трудового взаимодействия является кооперация.

Возрождение широкой кооперации в Арктике позволит экономить на издержках, в том числе транспортных. Разделение труда, например, может дать возможность оленеводам-кооператорам, как и прежде, заниматься выращиванием и забоем, а некоренным жителям-кооператорам – осуществлять глубокую переработку оленеводческой продукции.

В заключение эксперт ПОРА Андрей Иванов еще раз подчеркнул, что на Севере любой бизнес – по определению социальный и он не может существовать без поддержки государства. Очень важно, что правительство инициировало создание законодательной базы социального предпринимательства. Заседание Дискуссионного клуба экспертного центра ПОРА позволило обратить внимание представителей государственных органов на особенности социального предпринимательства в Арктике.

Также в завершение мероприятия координатор программ ПОРА Александр Стоцкий анонсировал выделение гранта на проект в сфере социального предпринимательства: это лесной отель "Голубино" в Архангельской области.

В мероприятии также приняли участие генеральный директор российско-китайского Центра научно-технического сотрудничества и обмена специалистами Нелли Бевеликова, главный эксперт Центра социального предпринимательства и социальных инноваций НИУ ВШЭ Максим Шматов, директор Центра социального предпринимательства и социальных инноваций НИУ ВШЭ Александра Московская, эксперт Международной Академии менеджмента Ирина Несивкина, руководитель экспертного направления Центра социального проектирования "Платформа" Дмитрий Лисицын.

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