Сергей Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене

Миллионы девчонок влюбились Сергея Жигунова, когда на экраны вышел фильм Светланы Дружининой "Гардемарины, вперед!", где юный тогда еще актер сыграл отважного и отчаянного Сашу Белова.

Его же сердце принадлежало актрисе Вере Новиковой. С ней еще студентом он познакомился на съемках картины "Шанс". Добиваться любимой женщины пришлось два года, прежде чем Вера решилась выйти за него замуж.

У нее уже был и опыт семейной жизни, и дочь Настя от предыдущих отношений, и роли в кино и театре. Так что ей казалось – после съемок в фильме страстный роман со студентом Жигуновым, который младше ее на пять лет, закончится.

Но дочь Веры Настя стала называть Сергея папой еще до их свадьбы, потом появилась на свет и их общая дочь Маша.

Ни опасные 1990-е, когда Жигунов стал продюсером и ходил на грани (бывало, что бандиты требовали деньги), ни слава после "Гардемаринов", ни другие испытания тех лет не сломало их отношения.

Однако после 23 лет брака Сергей и Вера развелись. Это произошло из-за сериала "Моя прекрасная няня", в котором Жигунов играл с Анастасией Заворотнюк.

Жигунов вспоминает, что работа в сериале отнимала все время — актеры буквально дневали и ночевали на площадке. Тогда и рухнул брак с Верой. Два года Сергей и Анастасия жили вместе.

"Непростая была история, конечно", – вспоминает Жигунов. Еще и журналисты, признается актер, тогда "сильно попили ему кровь".

Но вскоре Сергей понял, что главная женщина в его жизни – это все-таки Вера. Жигунов вспоминает, как непросто было второй раз позвать замуж свою первую жену. Вот уже 10 лет они снова вместе.

Оказалось, что без Веры, признается известный актер и продюсер, в его успешной и насыщенной жизни счастья нет.

Что вспоминает Жигунов о человеке, который последним зашедшего к Владу Листьеву перед тем, как он был убит? За что пороли Сергея в детстве его строгие бабушка, дедушка и отец? Как повлиял "Ленком" и лично Николай Караченцов на юного Жигунова? Кто впервые заметил талант Сергея? Из-за чего он поссорился с Харатьяном и почему был вынужден засекретить свадьбу с Верой?

Об этом и не только Сергей Жигунов рассказывает в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1".