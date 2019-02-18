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18 февраля 201915:08

Достанут везде. Россия впервые презентовала новые взрыватели

tecmash.ru

Российский концерн "Техмаш" впервые показал за рубежом программируемые взрыватели для реактивных систем залпового огня. Презентация прошла на выставке IDEX-2019, которая проходит в Объединенных Арабских Эмиратах.

Как пояснил агентству ТАСС глава "Техмаша" Владимир Лепин, новые взрыватели можно запрограммировать так, что они отделят боевую часть ракеты от разгонного блока и подорвут ее в строго определенные моменты. Таким образом значительно повысится точность и эффективность РСЗО.

Впрочем, российские разработчики предлагают и взрыватели, которые срабатывают только когда касаются цели. Таким образом разброс осколков получается максимальный.

Лепин добавил, что презентованные в ОАЭ новинки можно назвать "полуинтеллектуальными". Однако "Техмаш" уже разрабатывает полноценные "умные" взрыватели.

Кроме того, россияне презентовали абсолютно новый 122-миллиметровый снаряд 9М539 для реактивных систем залпового огня "Торнадо". Это боеприпас способен достать противника в ущельях, на обратных сторонах склонов на расстоянии до 20 километров. "Техмаш" утверждает, что эффективность снаряда увеличилась в 6 раз, по сравнению с обычными осколочно-фугасными ракетами РСЗО.

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