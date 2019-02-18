Трудности перевода: почему Мосгорсуд перенес рассмотрение жалобы украинских моряков

Рассмотрение жалобы на продление ареста задержанных в Черном море моряков Мосгорсуд перенес по причине плохого перевода документов с русского языка на украинский, передает РИА Новости.

В ходе заседания по делу Виктора Беспальченко, Владимира Варимеса, Владислава Костышина и Владимира Лисового адвокатом Олегом Елисеевым был заявлен отвод переводчику в связи с тем, что перевод постановления нижестоящего, Лефортовского суда "не соответствует переводу с русского языка на украинский"​​​.

Как сообщалось, 25 ноября три корабля ВМС Украины пересекли границу России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Российские пограничники позже заявляли, что они опасно маневрировали, отказывались подчиниться требованию остановиться, и в итоге были задержаны, а моряки — арестованы.

24 украинцам предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы России.