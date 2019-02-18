Сценарий почти готового фильма о Джеймсе Бонде решили переписать, премьера откладывается

Представители киностудий Columbia Pictures и Metro-Goldwyn-Mayer попросили режиссера Скотта З.Бернса, снявшего, среди прочих, "Ультиматум Борна", переписать сценарий нового, 25-го фильма о Джеймсе Бонде, который уже долгое время находится в производстве. Премьера сдвинулась, теперь она назначена на 8 апреля 2020 года, сообщает The Playlist.

Ранее сообщалось, что проблемы со съемками очередного "Бонда" возникли из-за конфликта сценариста Дэнни Бойла с исполнителем роли агента 007 Дэниелом Крейгом. Бойл покинул проект, оставив дописывать сценарий коллегам Нилу Первису и Роберту Уэйду.

Их работа, однако, судя по всему, также не пришлась по вкусу продюсерам. Поэтому для спасения ситуации был взят на работу Скотт З.Бернс.

Источники утверждают, что Бернс взялся доработать сценарий за месяц. Поэтому изначальная дата премьеры "Бонда-25" (ноябрь 2019 года) сдвинулся сначала на февраль 2020-го, а потом еще на два месяца.

Режиссер новой картины об агенте 007 — Кэри Фукунага, известный по работе над "Настоящим детективом".