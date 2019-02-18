Сценарий почти готового фильма о Джеймсе Бонде решили переписать, премьера откладывается
Представители киностудий Columbia Pictures и Metro-Goldwyn-Mayer попросили режиссера Скотта З.Бернса, снявшего, среди прочих, "Ультиматум Борна", переписать сценарий нового, 25-го фильма о Джеймсе Бонде, который уже долгое время находится в производстве. Премьера сдвинулась, теперь она назначена на 8 апреля 2020 года, сообщает The Playlist.
Ранее сообщалось, что проблемы со съемками очередного "Бонда" возникли из-за конфликта сценариста Дэнни Бойла с исполнителем роли агента 007 Дэниелом Крейгом. Бойл покинул проект, оставив дописывать сценарий коллегам Нилу Первису и Роберту Уэйду.
Их работа, однако, судя по всему, также не пришлась по вкусу продюсерам. Поэтому для спасения ситуации был взят на работу Скотт З.Бернс.
Источники утверждают, что Бернс взялся доработать сценарий за месяц. Поэтому изначальная дата премьеры "Бонда-25" (ноябрь 2019 года) сдвинулся сначала на февраль 2020-го, а потом еще на два месяца.
Режиссер новой картины об агенте 007 — Кэри Фукунага, известный по работе над "Настоящим детективом".
Сейчас
Участницу шоу "Голос", сбившую насмерть таксиста, отпустили под подписку
Пытки в колонии: в Ярославле задержан бывший начальник ИК-1
Картина дня
-
Украинские беспилотники сбросили бомбы на Донецк
- Ребенок вышел из Лосиного острова с пакетом на голове
- Facebook заблокировал один из проектов RT
- Эксперты составили рейтинг регионов по качеству жизни
- Обвиняемый в краже картины Куинджи оказался инвалидом
Самое читаемое
-
Ученые разгадали тайну перевала Дятлова
- Убийство чемпиона России в центре Москвы попало на видео
- ФБР опубликовало рисунки маньяка, чтобы опознать жертв
- Забытую на площадке девочку спасли случайные прохожие
- Диетологи назвали продукты, сжигающие жир на животе
- "Душа горит": пожарные получили необычный вызов от женщины. Видео
Вести.Экономика
-
Цены на нефть превысили $66: стоит ли ждать продолжения роста?
- Топ-10 регионов России с самым высоким качеством жизни
- Как политика США уничтожила ВТО
- Санкции: насколько реальна угроза и почему ее не стоит переоценивать?
- Орешкин: рубль продолжит плавно укрепляться, не ждите никаких обвалов рубля
Вести.Hi-tech
-
Обзор смартфона Nokia 7.1: "середнячок" не значит "посредственность"
- Алмазные процессоры могут стать реальностью благодаря ИИ
- Любой Android можно заразить картинкой
- Илон Маск прикинул стоимость переезда на Марс
- Смартфоны и ноутбуки без российского ПО объявят вне закона
Авто.Вести.Ru
-
BMW назвала российские цены суперкроссоверов X3 M и X4 M
- Ford представил самый мощный Focus ST в истории модели
- Запрета на покупку автомобиля без гаража - не будет!
- "Убийца автомагнитол" от Яндекса: когда появится и стоит ли брать?
- Штрафовать будут без пощады и без скидок!
Недвижимость
-
Как сэкономить на коммунальных услугах
- Из квартиры пенсионерки вывезли 5 грузовиков мусора
- Элитный ЖК превратили в ночлежку
- Мужчина грабил людей, чтобы заплатить за аренду
- Сколько денег нужно, чтобы стать дачником
- Архитектор сделал дом из цистерны
Вести.Медицина
-
Вода и похудение: сколько нужно пить, чтобы сбросить вес
- Названы напольные покрытия и мебель опасные для детей
- Говорят ученые: мужчины и женщины не могут быть «просто друзьями»
- Осторожно, тяжелые металлы: что может быть не так с фруктовыми соками
- Газировка без сахара увеличивает риск развития инсульта
Вести в 20.00
-
Как у президента. "Аурус" выходит в серию
- Норильск пытается откопаться от снега
- Откашлялись: почему в России запрещают известный препарат
Вести-Москва
-
Пять станций Сокольнической линии закрыты: строится Большое кольцо
- Юные столичные астрономы опять открыли новую звезду
- За год 750 сирот в Москве и области получили собственное жилье
- Генеральский дом на Смоленской набережной взят под охрану государства
- Активное долголетие: московские пенсионеры занимаются спортом и находят свою любовь
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
10 кадров из мультфильмов, на которые вы раньше не обращали внимания
- Художница совместила лица героев и злодеев Disney
- Художник изобразил очень мрачное Лукоморье
- 22-летний парень мастерски превращает себя в принцесс Disney
- 20 моментов из мультфильмов, которые заметит только внимательный зритель
Gmbox. Смысл в играх
-
Топ-10 актёров озвучки, похожих на своих героев
- 10 самых ярких ЛГБТ-персонажей в играх
- 9 стримеров, получивших крупнейшие пожертвования
- Пять скрытых возможностей PS4, о которых вы можете не знать
- 10 сюжетных ходов, глубоко оскорбивших геймеров
Наука
-
Нейробиологи узнали, чем отличается мозг аналитиков и креативщиков
- Насекомые могут исчезнуть в течение столетия. Чем это грозит?
- "Оппортьюнити" мёртв: НАСА объявило о завершении миссии марсохода
- В Южной Корее найдены останки древних пауков со светящимися глазами
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Жертвы пиратов. Самые скачиваемые сериалы 2018 года
- Самые сексуальные платья 2018 года
- Лучшие фильмы 2018 года
Телеканал "Россия"
-
Вскрылись ужасные подробности смерти "беременной" от Киркорова
- 15 лет это длится: Бойко рассказал об отношениях с родившей Порошиной
- Юлиан и Анастасия: жених и невеста
- Известный актер винит себя в страшной аварии
Телеканал "Культура"
-
Ушла из жизни звезда "Покровских ворот"
- 7 россиян вошли в шорт-лист премии International Opera Awards
- "Мосфильм" отметил юбилей
- "Безумное чаепитие" в Новом пространстве Театра Наций
Москва 24
-
Почему врачи после смерти Децла забили тревогу
- В пригородной электричке между контролерами и пассажирами произошла драка
- Экс-супруга Аршавина написала на бывшего мужа заявление в полицию
- Заведено новое дело по факту смерти Дмитрия Марьянова
- Пациентка столичной больницы зарезала соседку по палате