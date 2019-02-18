Крупнейшую за последние 20 лет партию черной икры задержали в Приангарье

В следовавшем из Читы в Новосибирск грузовике инспекторы ДПС обнаружили почти 2 тонны черной икры, которая по документам была оформлена как рыба. Стоимость деликатеса, который сняли на видео, оценили в 100 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Фуру остановили в Слюдянском районе Иркутской области, но семи тонн горбуши, которые значились в накладной, внутри не оказалось, разве что пять туш мерзлой рыбы. Зато внимание полицейских привлекли тщательно упакованные коробки, в которых перевозилось более 100 полимерных контейнеров с икрой рыб осетровых пород. Проведенное исследование показало, что она имеет натуральное происхождение.

Изъятую партию признали самой крупной за последние 20 лет в регионе.

Возбуждено уголовное дело по факту незаконных добычи и оборота особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ, но о задержаниях подозреваемых ничего не сообщается.