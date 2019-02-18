КХЛ. "Адмирал" лишил "Барыс" шансов на победу в Восточной конференции

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги стартовал очередной игровой день. На Дальнем Востоке состоялось два матча: "Адмирал" на своем льду принимал "Барыс", а "Амур" в Хабаровске встречался с "Куньлунь Ред Стар".

Матчи получились полярными по своему развитию. Во Владивостоке хозяева открыли счет благодаря шайбе Александра Мерескина и долгое время лидировали в матче, но на 42 минуте встречи Никита Михайлис выровнял положение. Впрочем, хоккеисты "Адмирала" все-таки смогли склонят чашу весов в свою пользу: на 59 минуте Владимир Бутузов вырвал для своей команды минимальную победу — 2:1.

После гостевого поражения хоккеисты из Астаны, являвшиеся главными преследователями "Автомобилиста", потеряли шансы на победу в Восточной конференции. В их активе 84 очка. Они на пять баллов отстают от лидера конференции из Екатеринбурга.

В Хабаровске же игра шла в одни ворота. "Куньлунь" вышел вперед после гола Блейка Парлетта уже на второй минуте, однако это не смутило хозяев. С 15 по 48 минуту игроки "Амура" поразили ворота клуба из Китая семь раз подряд и не оставили шансов своим соперникам.

В составе хабаровчан авторами шайб стали Денис Голубев, Данил Файзуллин, Никита Камалов, Павел Дедунов Антон Лазарев, а Вячеслав Ушенин отметился дублем. В концовке нападающий "Куньлуня" Брэндон Ип сократил отставание от хозяев, но на большее хоккеистов из Поднебесной не хватило. Как итог, 7:2 в пользу "Амура".