Пытки в колонии: в Ярославле задержан бывший начальник ИК-1

В ходе расследования дела о пытках заключенных задержан бывший начальник ярославской исправительной колонии №1 Дмитрий Николаев.

"Потерпевшими признаны несколько бывших и нынешних заключенных ярославских колоний", — сообщили "Интерфаксу" в фонде "Общественный вердикт".

В официальных правоохранительных органах ситуацию пока не комментируют.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками ФСИН было возбуждено после того, как летом 2018 года в Интернете была опубликована видеозапись с пытками осужденного Евгения Макарова. В ходе последующего расследования все участники дикой сцены были установлены. 12 сотрудникам ФСИН предъявлены обвинения.

Позже в Сети была опубликована еще одна запись из колонии. После этого были задержаны еще двое сотрудников ФСИН.