Участницу шоу "Голос", сбившую насмерть таксиста, отпустили под подписку

Полиция допросила и отпустила под подписку о невыезде певицу, участницу шоу "Голос" Юлию Райнер, сбившую насмерть водителя такси.

Как передает ТАСС, об этом агентству рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе управления ГИБДД Москвы в свою очередь проинформировали общественность, что смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло 16 февраля на Ленинградском проспекте, где Райнер, управлявшая BMW, совершила наезд на пешехода. Им оказался водитель автомобиля такси, остановившегося на дороге, чтобы устранить неполадки в моторе. 37-летний мужчина скончался на месте, женщина скрылась с места аварии и была задержана через час.

На автомобиле нарушительницы имелись характерные повреждения, а сама она не отрицала, что сбила человека.

Юлия Райнер (настоящая фамилия Гаврилова) в 2015 году принимала участие в 4-м сезоне шоу "Голос", но не прошла в финал.