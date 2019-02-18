Евгений Гараничев пропустит чемпионат Европы по биатлону

Биатлонист сборной России Евгений Гараничев не сможет принять участие в предстоящем чемпионате Европы, который будет проходит в белорусских Раубичах с 20 по 24 февраля. Россиянин пропустит турнир по медицинским показателям.

Гараничеву было рекомендовано отказаться от выступлений на континентальном первенстве, сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника из Союза биатлонистов России. Ранее 31-летний спортсмен простудился на восьмом этапе Кубка мира, который проходил в американском в Солт-Лейк-Сити и завершился в воскресенье, 17 февраля.

Теперь вместо Гараничева на чемпионате Европы выступит Семен Сучилов. Также в мужской команде будут выступать Александр Логинов, Антон Бабиков, Дмитрий Малышко, Никита Поршнев, Максим Цветков и Матвей Елисеев.

Был также объявлен и состав женской команды.