Российские военные тестируют новый пулемет Калашникова

Эксперты Московского высшего общевойскового командного училища тестируют новый пулемет РПК-16, разработанный концерном "Калашников". Военные оценивают оружие с точки зрения удобства в обращении и обслуживании, точности стрельбы. Если потребуется, то офицеры составят список пожеланий и отправят его производителям, чтобы те внесли исправления в пулемет, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Новое оружие относится к классу легких пулеметов: оно использует патроны калибром 5,45х39, такие же, как и стандартные АК-74 или АК-12. Однако на РПК-16 предусмотрена возможность замены ствола с короткого, длина которого 415 миллиметров, на длинный, 560-миллиметровый.

Кроме того, для пулемета создан специальный барабанный магазин на 95 патронов. Хотя к РПК-16 подходят и обычные "рожки" от Калашникова на 30 патронов. В остальном пулемет не отличается от АК-12: регулируемый по длине приклад, универсальные планки Пикатинни для установки разного оборудования на крыше ствольной колобки и цевье.