Масса снега, упавшая с крыши, едва не травмировала женщину в Ивановской области. Видео

Снежная "лавина", сошедшая с крыши торгового центра в городе Заволжске, расположенном в Ивановской области, рухнула в опасной близости от человека. Инцидент, произошедший в воскресенье, 17 февраля, попал на видео.

На записи видно, как масса снега рухнула около пешехода. К счастью, основной удар пришелся не по нему, однако женщина потеряла равновесие и оказалась в сугробе, выбраться откуда ей помогли очевидцы.

Как отмечают местные СМИ, еще в 2013 году суд вынес решение о незаконности надстройки нескольких этажей над зданием торгового центра, с крыши которого и упал снег, едва не "накрывший" пешехода. Тем не менее, самострой благополучно существует и по сей день.