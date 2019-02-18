Даниил Квят завершил первый тест межсезонья девятым

18 февраля в испанской Барселоне на автодроме "Каталунья" завершились первые предсезонные тесты "Формулы 1". Они ознаменовались возвращением российского пилота Даниила Квята в свою старую-новую команду – итальянскую Toro Rosso.

По итогам первой половины тестовых заездов лучшее время продемонстрировал немецкий автогонщик Себастьян Феттель на Ferrari – лучший круг он преодолел за 1 минуту 18,161 секунды. Второе место – у Серхио Переса из Racing Piont (+1.783 секунды), третье – у Валттери Боттаса из Mercedes. Он отстал на 1.966 секунды.

Квят же в своей первой после годичного перерыва гонке занял девятое место. Его отставание от Феттеля составило 3,571 секунды.