Тема:

Отравление Скрипалей 1 час назад

Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
18 февраля 201917:53

Британские власти отказываются сказать правду о здоровье Скрипаля

Фото: BBC

Лондон скрывает правду о состоянии здоровья бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Ранее в британской прессе появилась информация, что здоровье Скрипаля пошатнулось. Медики оказывают ему помощь на дому, но его состояние не является критическим. Но никто не берется прогнозировать, как будут развиваться проблемы со здоровьем бывшего полковника.

В Лондоне утверждали, что Сергей Скрипаль в марте 2018 года был отравлен в Солсбери токсичным веществом А234 "Новичок". Воздействию отравы подверглась также и его 34-летняя дочь Юлия, приехавшая из Москвы, чтобы навестить отца. 4 марта 2018 года Скрипалей обнаружили на скамеечке у торгового центра в центре Солсбери после посещения ресторана, где Сергей Скрипаль встречался со своим знакомым, связанным с британскими спецслужбами.

Скрипали были госпитализированы. Однако Великобритания ни на один вопрос из Москвы о состоянии здоровья Скрипалей не ответила, несмотря на то, что Юлия Скрипаль – российская гражданка, да и ее отец от гражданства России не отказывался.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, публикации 17 февраля о здоровье Сергея Скрипаля – спланированная утечка. Российский дипломат подчеркнула, что Скрипали полностью находятся в руках британских спецслужб.

В МИД Соединенного Королевства за комментариями по делу Скрипалей рекомендуют обращаться в Лондонскую полицию. В Скотланд-Ярд рекомендовали обращаться и в полиции графства Уилшир, на территории которого разворачивались события в марте прошлого года.

30 июня 2018 года в соседнем с Солсбери Эймсбери были госпитализированы с такими же симптомами, как у Скрипалей, британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули. 8 июля женщина скончалась в больнице. Родственники погибшей винят в ее смерти Лондон.

Между тем, Лондон заявляет, что в деле Скрипалей появился уже пятый "отравитель".

Ранее по теме

Сейчас

18:07

Президент выступит с ежегодным Посланием в Гостином дворе

16:15

На севере Москвы балкон обрушился на двух детей

16:08

Участницу шоу "Голос", сбившую насмерть таксиста, отпустили под подписку

15:50

Пытки в колонии: в Ярославле задержан бывший начальник ИК-1

14:30

Пермяков предостерегли от падения обломков "Союза"

12:30

В Москве продлили "желтый" уровень опасности

12:13

Обвиняемый в краже картины Куинджи оказался инвалидом

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Президент выступит с ежегодным Посланием в Гостином дворе

Президент выступит с ежегодным Посланием в Гостином дворе

49 минут назад
Бросили с пакетом на голове: история про мальчика в лесу обрастает шокирующими подробностями

Бросили с пакетом на голове: история про мальчика в лесу обрастает шокирующими подробностями

1 час назад
Британские власти отказываются сказать правду о здоровье Скрипаля

Британские власти отказываются сказать правду о здоровье Скрипаля

1 час назад
Банда убийц Гагиева не хочет суда присяжных

Банда убийц Гагиева не хочет суда присяжных

1 час назад
На севере Москвы балкон обрушился на двух детей

На севере Москвы балкон обрушился на двух детей

2 часа назад
Участницу шоу "Голос", сбившую насмерть таксиста, отпустили под подписку

Участницу шоу "Голос", сбившую насмерть таксиста, отпустили под подписку

2 часа назад
Сергей Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене

Сергей Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене

3 часа назад
Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

10 часов назад
Трудности перевода: почему Мосгорсуд перенес рассмотрение жалобы украинских моряков

Трудности перевода: почему Мосгорсуд перенес рассмотрение жалобы украинских моряков

3 часа назад
В Москве задержан школьник, ударивший полицейского на спор

В Москве задержан школьник, ударивший полицейского на спор

5 часов назад
Первый серийный Су-57 поступит в войска уже в 2019 году

Первый серийный Су-57 поступит в войска уже в 2019 году

5 часов назад
Московские центры занятости переедут в МФЦ

Московские центры занятости переедут в МФЦ

5 часов назад
В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

6 часов назад
Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

7 часов назад
Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

13.02.2019 15:55
Поврежденные ракеты С-400 уничтожены, Китай получит новые

Поврежденные ракеты С-400 уничтожены, Китай получит новые

49 минут назад
Могут ли кошачьи паразиты действительно вызвать у людей шизофрению?

Могут ли кошачьи паразиты действительно вызвать у людей шизофрению?

1 час назад
К Серову на концерте вышла на сцену сотрудница полиции в свадебном платье

К Серову на концерте вышла на сцену сотрудница полиции в свадебном платье

1 час назад
Слух: iPhone получат корпус из матового стекла и смогут заряжать AirPods

Слух: iPhone получат корпус из матового стекла и смогут заряжать AirPods

1 час назад
Насильника школьницы поймали без штанов на северо-западе Москвы

Насильника школьницы поймали без штанов на северо-западе Москвы

2 часа назад
Все российские гостиницы будут получать звезды

Все российские гостиницы будут получать звезды

2 часа назад
Российские военные тестируют новый пулемет Калашникова

Российские военные тестируют новый пулемет Калашникова

2 часа назад
Пытки в колонии: в Ярославле задержан бывший начальник ИК-1

Пытки в колонии: в Ярославле задержан бывший начальник ИК-1

3 часа назад
Ронда Роузи надела костюм из Mortal Kombat

Ронда Роузи надела костюм из Mortal Kombat

3 часа назад
Пермяков предостерегли от падения обломков "Союза"

Пермяков предостерегли от падения обломков "Союза"

4 часа назад
В ближайшие годы россиян освободят от обязанности следить за счетчиками

В ближайшие годы россиян освободят от обязанности следить за счетчиками

4 часа назад
Более 20 машин устроили грандиозную аварию на гонке "Дайтона 500"

Более 20 машин устроили грандиозную аварию на гонке "Дайтона 500"

4 часа назад
Мигранты разобрали стену салона связи и унесли телефонов на 5 млн рублей

Мигранты разобрали стену салона связи и унесли телефонов на 5 млн рублей

4 часа назад
В Чувашии овчарки насмерть загрызли пенсионерку

В Чувашии овчарки насмерть загрызли пенсионерку

5 часов назад
Кремль: блокировка страницы RT на Facebook - это прямое давление на СМИ

Кремль: блокировка страницы RT на Facebook - это прямое давление на СМИ

5 часов назад
10 немецких автомобилей, пришедшихся в России не ко двору

10 немецких автомобилей, пришедшихся в России не ко двору

5 часов назад
Хаски в Москве: где обнять собаку

Хаски в Москве: где обнять собаку

5 часов назад
"Ветровая" валка деревьев в Москве продолжится второй день

"Ветровая" валка деревьев в Москве продолжится второй день

6 часов назад
Обвиняемый в краже картины Куинджи оказался инвалидом

Обвиняемый в краже картины Куинджи оказался инвалидом

6 часов назад
Туристы выбирают нестандартные отели ради фото в соцсетях

Туристы выбирают нестандартные отели ради фото в соцсетях

6 часов назад
Висящие на кресте и залитые кровью добровольцы подтвердили реалистичность следов на Туринской плащанице

Висящие на кресте и залитые кровью добровольцы подтвердили реалистичность следов на Туринской плащанице

6 часов назад
Хватит это терпеть: мифы о простуде, которые пора развенчать

Хватит это терпеть: мифы о простуде, которые пора развенчать

7 часов назад
Вспомнить всех: американский маньяк-убийца по памяти рисует своих жертв

Вспомнить всех: американский маньяк-убийца по памяти рисует своих жертв

7 часов назад
"Без валенка и варежки": воспитатель детсада заперла малыша на веранде

"Без валенка и варежки": воспитатель детсада заперла малыша на веранде

7 часов назад
Задержанных в аэропорту Амстердама россиянок отпустили

Задержанных в аэропорту Амстердама россиянок отпустили

7 часов назад
В Волжском задержали мужчину, несшего в пледе убитого друга

В Волжском задержали мужчину, несшего в пледе убитого друга

7 часов назад
В Ивановской области лихач снес женщину на переходе. Видео

В Ивановской области лихач снес женщину на переходе. Видео

7 часов назад
Бомбовый удар по Донецку совершили украинские беспилотники

Бомбовый удар по Донецку совершили украинские беспилотники

7 часов назад
Запрета на покупку автомобиля без гаража - не будет!

Запрета на покупку автомобиля без гаража - не будет!

8 часов назад
Американцы построят небоскреб с летящей юбкой Мэрилин Монро

Американцы построят небоскреб с летящей юбкой Мэрилин Монро

8 часов назад
Слух: Apple выпустит гигантский MacBook Pro и профессиональный монитор

Слух: Apple выпустит гигантский MacBook Pro и профессиональный монитор

8 часов назад
"Страна Театриум" расскажет об уникальном театре Терезы Дуровой

"Страна Театриум" расскажет об уникальном театре Терезы Дуровой

11.02.2019 14:05