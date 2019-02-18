Лондон скрывает правду о состоянии здоровья бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Ранее в британской прессе появилась информация, что здоровье Скрипаля пошатнулось. Медики оказывают ему помощь на дому, но его состояние не является критическим. Но никто не берется прогнозировать, как будут развиваться проблемы со здоровьем бывшего полковника.

В Лондоне утверждали, что Сергей Скрипаль в марте 2018 года был отравлен в Солсбери токсичным веществом А234 "Новичок". Воздействию отравы подверглась также и его 34-летняя дочь Юлия, приехавшая из Москвы, чтобы навестить отца. 4 марта 2018 года Скрипалей обнаружили на скамеечке у торгового центра в центре Солсбери после посещения ресторана, где Сергей Скрипаль встречался со своим знакомым, связанным с британскими спецслужбами.

Скрипали были госпитализированы. Однако Великобритания ни на один вопрос из Москвы о состоянии здоровья Скрипалей не ответила, несмотря на то, что Юлия Скрипаль – российская гражданка, да и ее отец от гражданства России не отказывался.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, публикации 17 февраля о здоровье Сергея Скрипаля – спланированная утечка. Российский дипломат подчеркнула, что Скрипали полностью находятся в руках британских спецслужб.

В МИД Соединенного Королевства за комментариями по делу Скрипалей рекомендуют обращаться в Лондонскую полицию. В Скотланд-Ярд рекомендовали обращаться и в полиции графства Уилшир, на территории которого разворачивались события в марте прошлого года.

30 июня 2018 года в соседнем с Солсбери Эймсбери были госпитализированы с такими же симптомами, как у Скрипалей, британка Дон Стерджес и ее спутник Чарльз Роули. 8 июля женщина скончалась в больнице. Родственники погибшей винят в ее смерти Лондон.

Между тем, Лондон заявляет, что в деле Скрипалей появился уже пятый "отравитель".