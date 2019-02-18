Бросили с пакетом на голове: история про мальчика в лесу обрастает шокирующими подробностями

В Москве сотрудники Следственного комитета допрашивают мать шестилетнего мальчика, который всю минувшую ночь один провел в лесу, а утром смог сам выйти к людям. Подробности этой истории шокируют: на голове у ребенка якобы был пакет, а его руки были связаны скотчем.

Кадры сняты на востоке Москвы случайными очевидцами. Люди были шокированы историей, которую услышали от шестилетнего ребенка. Замерзший и растерянный малыш объяснял, что накануне вечером мать бросила его в лесу в качестве наказания. Мальчик получил сильное переохлаждение, он пробыл на холоде почти 13 часов, пока его не заметили проезжающие автовладельцы.

"Клиенты привезли сегодня мальчика в возрасте 6 лет, которого они нашли на МКАДе, он шел по направлению к нашей станции. Мы оказали ему первую помощь, напоили горячим чаем, одели в теплую одежду и вызвали наряд полиции и скорую медицинскую помощь, которая оперативно приехала на станцию и увезла его в больницу", — рассказывает Максим Астафьев, сотрудник автозаправочной станции.

Вскоре сотрудники полиции установили личность матери, ей оказалась жительница Москвы. По одной из версий, бросив сына, дама пыталась инсценировать его случайное исчезновение. Якобы вечером возвращалась из Подмосковья. По просьбе мальчика остановилась в заповеднике Лосиный остров. Ребенок с ее слов вышел из машины и убежал.

Как пишут СМИ, женщина сначала сама обратилась в полицию с заявление о пропаже ребенка. Когда через несколько часов мальчика обнаружили случайные очевидцы, ей вновь пришлось давать объяснение — на этот раз в следственном отделе.

Следователям предстоит проверить странную деталь, которую описал один из очевидцев. СМИ сообщают, что ребенок шел вдоль трассы с пакетом на голове. Он не мог снять его самостоятельно, так как тот был плотно закреплен с помощью скотча. Так это или нет, выясняют сотрудники Следственного комитета.

"Возбуждено уголовное дело по факту исчезновения ребенка на востоке Москвы. Ребенка осматривают врачи, с ним работают психологи. В следственный отдел доставлена мама ребенка. В настоящее время следователи допрашивают ее по обстоятельствам случившегося", — сообщила Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СКР по Москве.

От того, как на самом деле ребенок оказался в лесном массиве и провел на улице около 13 часов, зависит квалификация уголовного дела. Эксперты напоминают о статьях Уголовного кодекса "Оставление в опасности" и "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей". Многие пока просто не верят, что произошедшее могло быть попыткой избавиться от собственного сына.