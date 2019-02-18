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18 февраля 201917:35

Пьяный хулиган напал на женщину-полицейского в дежурной части

Там-Там/Следком

До 10 лет лишения свободы грозит 57-летнему жителю города Сланцы за нападение на сотрудницу полиции в помещении дежурной части, сообщает СКР. Злоумышленник попал в объектив камеры наблюдения.

 

Инцидент произошел вечером 21 октября 2018 года, когда подвыпившего мужчину доставили в отделение. Он попросился в туалет, но стоило открыть дверь камеры, как хулиган схватил стража порядка за волосы, ударил ее об стену, а затем нанес несколько ударов головой. Служитель закона, несмотря на полученные травмы, все же смогла совладать с дебоширом и загнать его обратно в камеру.

Протрезвев, мужчина признался в содеянном, теперь его судьба находится в руках судьи — по статье "Применение насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти" он может получить до 10 лет в колонии.

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