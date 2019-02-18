В Приморье откроется первое детское отделение паллиативной помощи

В Приморье на базе краевой детской клинической больницы №2 откроется стационар для неизлечимо больных пацентов. В новом отделении предусмотрено десять коек. Здесь будут оказывать паллиативную помощь детям.

Краевая детская больница уже давно помогает тяжелобольным пациентам, в том числе с орфанными заболеваниями, с вирусом иммунодефицита человека. Главная задача нового отделения паллиативной помощи – улучшить качество жизни неизлечимо больных детей и их родственников, сообщила главврач медучреждения Инна Зеленкова. Об этом передает ГТРК "Владивосток" со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Врио вице-губернатора края Ирина Медведева осмотрела сегодня отделения реанимации и интенсивной терапии, а также отремонтированные в 2018 году отделения – гастроэнтерологии, физиоотделении и лаборатории. Дополнительные средства на капремонт уже выделены.

В 2019 году на мероприятия по борьбе с онкологическими заболеваниями для Приморского края будет направлено 413,7 млн рублей из федерального бюджета.