Ученые определили семь моральных принципов, которые есть во всех культурах

Исследователи из Оксфорда изучили базу данных о межкультурных вариациях "Файлы области человеческих отношений" (Human Relations Area Files) Йельского университета, а также проанализировали серию отчетов из этнографических экспедиций и трудов. По мнению ученых, почти у всех цивилизаций есть семь "правил морали", которая ни одна из них не нарушает, сообщает Current Anthropology.

Исследователи сформулировали правила "универсального морального кодекса", с которым солидарны представители большинства обитающих на планете культур:

Помощь семье;

Помощь своей общине;

Отвага;

Отзывчивость;

Подчинение начальству (уважение);

Разделение спорных ресурсов (справедливость);

Уважение предшествующего владения (права собственности).

"Нам не удалось найти ни одну культуру, в которой эти правила воспринимались бы как негативные", — отметили исследователи.

Ученые добавили, что такие негативные качества, как пренебрежительное отношение к родственникам, предательство своей группы, трусость, воровство и несправедливость во всех культурах порицается.

Исключением оказались лишь представители чуукского общества в Микронезии. У них не осуждается воровство, оно считается проявлением храбрости.