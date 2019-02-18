Сергей Сироткин может вернуться в Формулу-1

Российский пилот Сергей Сироткин в текущее межсезонье может вернуться в "Формулу-1". 23-летний россиянин в скором времени может подписать контракт с командой Renault, в которой будет выполнять роль третьего пилота.

О возможном подписании контракта сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на GPToday. Ранее Сироткин уже был частью Renault, когда в 2016 и 2017 году был пилотом разработки. Однако позже он получил приглашение в британскую команду Williams, за которую выступал в 2018 году.

Чемпионат он завершил на последнем месте в зачете пилотов и по окончании сезона руководство команды приняло решение не продлевать соглашение с гонщиком из России.