"Зенит" нацелился на игрока "Ромы" Пасторе

Лидер российской премьер-лиги санкт-петербургский "Зенит" в текущее трансферное окно намерен укрепить свою среднюю линию полузащитником итальянской "Ромы" Хавьером Пасторе. У "сине-бело-голубых" есть время до 26 февраля.

Впрочем, сам аргентинский хавбек не заинтересован в переезде из Рима в Санкт-Петербург, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на Calcio Mercato. Пасторе намерен продолжить выступления в "Роме" как минимум до лета 2019 года несмотря на дефицит игрового времени в столице Италии.

В текущем сезоне Пасторе принял участие в 13 играх "волчицы", став автором трех голов. Помимо "Зенита" у Пасторе имеются варианты с продолжением карьеры в одном из китайских клубов.