Украинские дайверы утопили Ленина

В украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск) утопили бюст Владимира Ленина. Акция прошла в рамках так называемой декоммунизации. Памятник опустили на глубину 34 метра на Новониколаевском карьере. Ранее дайверы уже организовали там своеобразный "музей" постсоветсткого времени, затопив мотоцикл, автобус и другие экспонаты, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики, действует на Украине с мая 2015 года. В его рамках на территории страны уже снесено множество памятников, переименовываются улицы, населенные пункты и города. На деле власти делают все, чтобы отказаться от любого напоминания о многовековых связях Украины и России. В частности, в конце января под видом декоммунизации был демонтирован памятник великому русскому полководцу Александру Суворову, расположенный на территории Киевского военного лицея имени Ивана Богуна (бывшего суворовского училища).