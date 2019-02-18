В Петербурге эвакуировали все рестораны KFC и McDonald's

Посетители и сотрудники всех ресторанов быстрого питания KFC в Петербурге эвакуированы из-за анонимного сообщения о минировании.

Как передает ТАСС, об этом рассказал источник в правоохранительных органах северной столицы.

Собеседник агентства сообщил, что из-за подобных сообщений эвакуированы сотрудники и посетители всех петербургских ресторанов McDonald's в Петербурге.

Телефонные террористы также сообщили о взрывных устройствах в 36 школах города, конгресс-центре "Экспофорум", Политехническом колледже городского хозяйства, дворца творчества юных на Невском проспекте, Доме компании "Зингер"и ряде других объектах. Во всех случаях была проведена эвакуация людей.

В выходные в северной столице тоже прокатилась волна эвакуаций. Из-за тревожных сообщений проверялись торговые центры, больницы и не только — зрителям пришлось покинуть залы Мариинского театра в старом и новом зданиях.