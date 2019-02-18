Анна Богалий финишировала второй на "Гонке легенд биатлона"

В белорусских Раубичах состоялась "Гонка легенд биатлона", в которой принимали участие легенды вида спорта. Гонка является преддверием к чемпионату Европы, который стартует в Раубичах 20 февраля.

В женском масс-старте первенствовала белоруска Надежда Скардино, время которой составило 5.55,5 секунды при нуле промахов. Второе место заняла россиянка Анна Богалий, приехавшая к финишу спустя 42,4 секунды. На огневом рубеже она допустила лишь один промах. Третье место осталось за немкой Симоной Хаусвальд. Она до последнего боролась за вторую строчку с Богалий, но уступила ей 0,04 секунды. На стрельбе она смазала один выстрел.

В мужском масс-старте победу праздновал украинец Андрей Дериземля, который преодолел дистанцию за 5.29,4 секунды при одном смазанном выстреле. Следом за ним финишировал знаменитый норвежец Уле Эйнар Бьорндален (+18,9 / 1), а замкнул тройку белорус Сергей Новиков с отставанием в 22,2 секунды и также одним промахом на стрельбище. Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев приехал к финишу через 1 минуту 03,4 секунды, заняв итоговое седьмое место с тремя промахами.