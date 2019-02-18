Экс-начальника колонии Ярославля задержали за пытки заключенного

В Ярославле задержан бывший замначальника по безопасности и оперативной работе первой исправительной колонии Игит Михайлов. В этой колонии подвергся пыткам в 2017 году заключенный Евгений Макаров. Ранее был задержан бывший начальник этой же колонии Дмитрий Николаев.

Делом о пытках в ярославской исправительной колонии №1 занимается Следственный комитет России. Видео с оскорблениями и избиением заключенного было опубликовано на сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года, а позже передано в центральный аппарат Следкома.

Следователи установили участников расправы. Суды Ярославля арестовали 14 фигурантов уголовного дела о пытках и избиениях. Всего было возбуждено 22 уголовных дела. Установлено, что скованный наручниками заключенный Макаров был избит 29 июня 2017 года.

Позже появился еще один ролик с избиениями из той же ярославской колонии.

Выстроившись вдоль стен сотрудники исправительной колонии избивали проходящих мимо них заключенных руками, ногами и дубинками.

Также следователи установили, что в июне 2017 года именно начальник колонии Николаев и его заместитель дали добро на проведение "воспитательной" работы с Евгением Макаровым. После избиения сотрудники колонии передали своему начальству видеозапись пыток Макарова. Это был их "отчет о проделанной работе".