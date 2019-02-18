КХЛ. "Автомобилист" разобрался с "Нефтехимиком" на своем льду

Программа очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги продолжилась матчем в Екатеринбурге, в котором встречались представители Восточной конференции – "Автомобилист" и "Нефтехимик". Игра завершилась победой хозяев – 5:3.

Лидеры Востока уже с первых минут стали доказывать свой статус и к 11 минуте встречи на табло местной арены светились 3:0 в пользу "Автомобилиста". Заброшенными шайбами отличились Анатолий Голышев, Георгий Белоусов и Стефан Да Коста.

Гости из Нижнекамска не стушевались и смогли сократить отставание от соперника до минимума, когда забивали Микаэль Руохомаа и Павел Порядкин. Но подопечные Андрея Мартемьянова не дали сравнять счет "Нефтехимику" и забили сами – шайба на счету Найджела Доуса.

Павел Порядкин позже оформил дубль и вновь сократил разрыв в счете до одной шайбы. На это у "Автомобилиста" нашелся ответ в виде еще одной шайбы Голышева, также ставшего автором двух заброшенных шайб.

Таким образом, ранее уже оформивший победу в Восточной конференции "Автомобилист" теперь набрал 91 балл. "Нефтехимик" же с 52 очками занимает десятую строчку Востока.