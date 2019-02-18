Обыски прошли сразу в трех особняках экс-менеджера "Прогресса", обвиняемого в хищениях

Громкое уголовное дело о многомиллионных хищениях — в Самаре задержан топ-менеджер ракетно-космического центра "Прогресс". Бывший первый заместитель гендиректора Константин Наумов попал под подозрение в махинациях вслед за своим бывшим шефом.

Даже трудно представить, сколько времени понадобилось оперативником, чтобы провести обыск. Множество спален и гостиных, гаражи и летние веранды. Просторно настолько, что в доме оборудован лифт. В подвале — личный кинозал и винный погреб с коллекцией элитного алкоголя. А еще хамам, тренажерный зал и бассейн.

Живописный пригород Самары: среди лесов на берегу реки. Улица, на которой стоит дом Константина Наумова, ограждена высоким забором и находится под охраной. Коттедж видно издалека: площадь — две тысячи квадратных метров, три этаж сверху и еще один — подземный.

Обыски прошли сразу в трех особняках Наумова. Недвижимость еще есть в Москве и Сочи. Из сейфа изъяли деньги в иностранной валюте, секретные документы и пистолет без лицензии.

Внимательные зрители рассмотрели на этих кадрах и дорогую мебель. Говорят, каждый диван стоит около двух миллионов рублей. В суде Наумова защищают четыре адвоката — они требовали домашнего ареста в одном из коттеджей. Но по решению суда ближайшие два месяца Наумов проведет в следственном изоляторе.

Константин Наумов до прошлого лета был первым заместителем генерального директора ракетно-космического центра "Прогресс". Теперь его обвиняют в мошенничестве. Ущерб — почти пять миллионов рублей. По версии следствия, в рамках госконтракта были оплачены работы, выполненные еще несколько лет назад. РКЦ "Прогресс" — завод, где собирают ракеты для отечественной космонавтики.

Госконтракты многомиллиардные и суммы хищений достигли космических масштабов. Под следствием и бывший гендиректор "Прогресса" Александр Кирилин. Его обвиняют в злоупотреблениях при покупке оборудования на два миллиона евро. Дочери Кириллина Светлане, бывшему топ-менеджеру завода, тоже грозит серьезный срок. В ее уголовном деле речь идет о хищениях на сумму почти 850 миллионов рублей.