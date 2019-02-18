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Отравление Скрипалей 32 минуты назад
Лондон нагнетает тайну: в деле Скрипаля запахло новыми провокациями
Все вопросы к Скотланд-Ярду. Так британский МИД отвечает на многочисленные просьбы российских информагентств прокомментировать сообщения о состоянии здоровья Сергея Скрипаля. Судя по заголовкам английских газет, оно якобы снова ухудшилось. Это сообщил так называемый "хорошо информированный источник в королевской разведке". Только на вопрос почему в день публикации о Скрипале на соборе в Солсбери появился российский триколор, ни один из источников ответить не может.
Британские детективы сейчас ломают голову над тем, кому понадобилось вывешивать флаг на соборе в Солсбери. Полотнище длиной 10 метров и 7 метров ширину было закреплено на лесах, которыми часть собора окружена на время реконструкции. Флаг провисел несколько часов, после чего его сняли рабочие. Местные жители этой выходкой крайне недовольны.
"Это просто ребячество. Наверное, они сделали это, чтобы кого-то позлить или привлечь к себе внимание", — предполагают жители небольшого английского городка.
Возмущены и в посольстве России в Лондоне.
"Мы считаем, что это такая добротная провокация: потому что у кого-то было явное желание поднять новые ассоциации с тем, что произошло в Солсбери, с Россией", — подчеркнул российский посол в Великобритании Александр Яковенко.
Полиция графства Уилтшир сейчас тщательно изучает записи камер наружного наблюдения, учитывая, что вокруг собора их не так уж и много, можно рассчитывать на скорый ответ.
Хотя все, что связано с так называемым инцидентом в Солсбери, окутано тайной. Если не считать, конечно, постоянно звучащих обвинений в адрес Москвы. Нет новостей о ходе расследования от Скотланд-Ярда. Официальную информацию подменили утечками на страницах английских газет.
Журналисты ссылаются на анонимные источники в британских спецслужбах. Одна из последних "анонимок" появилась в газете The Sunday Times, которая сообщила о том, что здоровье Сергея Скрипаля ухудшается.
"Его здоровье ухудшилось, сейчас он проходит лечение на дому. Никто не знает, что будет с ним дальше, потому что мало известно о влиянии этого нервно-паралитического вещества на организм и о том, как оно может проявить себя в будущем", — сообщило издание.
The Sunday Times пишет, что Сергей Скрипаль получает медицинскую помощь у себя дома, то есть в тайном убежище на территории Великобритании, несмотря на то, что британские спецслужбы думали переправить его в США.
Его дочь, по утверждению газеты, Юлия, чувствует себя нормально.
"Целый ряд экспертов, которые очень внимательно следят за публикациями, исходят из того, что общественное мнение, возможно, готовят к тому, что с его здоровьем будет совсем плохо, — говорит о здоровье экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля российский посол России в Великобритании Александр Яковенко. – Мы пока, конечно, не понимаем, удастся ли когда-то Юлии Скрипаль, российской гражданке, вернуться в Россию".
Родители Дон Стерждес, которая, по официальной версии, умерла в прошлом году от отравления "Новичком", не понимают, почему британские власти все так тщательно скрывают.
"Я хочу услышать правду от правительства. Что они скрывают? Не думаю, что нам предоставили все факты. Если я кого-то и виню, так это правительство: за то, что они поселили Скрипаля в Солсбери", — заявила мать погибшей женщины.
Известно, что Дон Стерджес кремировали в секретной химической лаборатории министерства обороны Великобритании "Портон-Даун". Так что, если возникнет необходимость проверить существующую версию ее гибели, то такой возможности сегодня уже нет.
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