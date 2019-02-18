Тема:

Ситуация на Украине 50 минут назад

Новости В мире

Все видео этой рубрики
18 февраля 201921:25 Елена Ерофеева

Пятилетнюю годовщину майдана Украина встречает разочарованием во власти

Украина встречает пятую годовщину так называемой "революции достоинства", которая вылилась в кровопролитие и государственный переворот. Уже днем 18 февраля появились первые погибшие, в том числе со стороны правоохранителей, которых забрасывали бутылками с зажигательной смесью и расстреливали из огнестрельного оружия. В ночь на 19 февраля погибли 25 человек, больше 350 были ранены. Виновные в стрельбе до сих пор не названы.

В центре Киева под зданием МВД собрались сотни националистов, которые требуют отставки главы МВД Авакова. Факельными шествиями сегодня на Украине уже никого не удивить.

Минувшие пять лет сильно изменили Украину. Гражданская война на Юго-Востоке, непомерные коммунальные платежи и тарифы на газ — путь в Европу оказался обманом. Изменилось многое, но не сама власть — всё те же лица всё теми же методами и сегодня борются за президентский пост.

Он не идет — его передают друг другу. Толпа теснит, народ уже в два яруса. И давка как символ безудержной всенародной любви. Но собрались не ради президента — на площади концерт давали. Зрители не успели разойтись.

Вот и Порошенко на Запад — с гастролями. Он снова достал из кармана томос и Епифания. Манявский скит, где с предвыборной проповедью выступал президент, уже не украинский — Стамбулу отошел.

"Мы сняли московское ярмо, и мы, наконец, построили духовный фундамент нашей страны", — проинформировал общественность Порошенко.

Но вместо единства народа — церковный раскол. Разделились села, разругались соседи.

В селе Дунаев на Тернопольщине храм опечатан, верующие молятся на улице: прихожане Украинской православной церкви — с одной стороны, раскольники — с другой. В Одесской области на службу "новые хозяева" пришли с полицией. Верующие не приняли.

"Вас власть поддерживает, да? Но эта власть закончится, и вы пшиком останетесь. Для меня вы — никто и звать вас никак!" – заявила одна из прихожанок.

Порошенко только теряет баллы. Не помогают тысячегривенные агитаторы, не работает всесильный греческий папирус. Народ — против.

У переселенцев с Юго-Востока — тоже наболело. Юрий Бойко встречался с ними в Харькове. От действующей власти только скромное пособие — в 800 гривен и сумеречные перспективы.

"Можете ли вы нам обещать или гарантировать, что наконец-то прекратятся все военные действия и мир установится? — Мы единственные, кто говорит, что надо вступать в прямые переговоры" , — ответил Юрий Бойко, кандидат на пост президента Украины, депутат Верховной рады.

На Юлию Тимошенко в эфире украинского канала вылили 20 минут компромата. Как она в конце 90-х перепродавала российский газ и могла быть причастна к заказным убийствам. Теперь Тимошенко угрожает Порошенко убийством политическим.

"Наша команда через полгода после президентских выборов, которые мы собираемся выиграть, планирует также выиграть и парламентские выборы", — оптимистично заявила она.

Олег Ляшко пока не столь активен. От образа скандального политика совсем отказался. Теперь он муж, глава семьи, поёт жене под караоке и кормит своих собак: ну что поделать — он любит животных.

Зеленский свои поездки прямо называет гастролями. Его концерты запрещают, но встречи с народом запретить не могут. Не собирает стадионы, не занимает центральные площади — просто сам по себе гуляет по стране. И ничего не обещает, как другие.

"Выберите нас и у вас тут в Одессе будут самые вкусные бычки плавать. До этого они плавали так себе, а при нас они будут большие бесплатные, мясистые и будут ещё разговаривать, это очень важно для одиноких людей", — шутит Зеленский.

На Банковой, в администрации президента, решили запретить новый сезон "Слуги народа". Или хотя бы отложить до выборов. Агония действующей власти работает в пользу Зеленского и лишь добавляет ему очки.

Ранее по теме

Сейчас

21:25

ВРИО главы подмосковного Дзержинского задержан

18:07

Президент выступит с ежегодным Посланием в Гостином дворе

16:15

На севере Москвы балкон обрушился на двух детей

16:08

Участницу шоу "Голос", сбившую насмерть таксиста, отпустили под подписку

15:50

Пытки в колонии: в Ярославле задержан бывший начальник ИК-1

14:30

Пермяков предостерегли от падения обломков "Союза"

12:30

В Москве продлили "желтый" уровень опасности

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Мать пропавшего в Лосином острове ребенка задержана из-за противоречий в показаниях

Мать пропавшего в Лосином острове ребенка задержана из-за противоречий в показаниях

13 минут назад
А виноват ты тем, что русский: Facebook по наводке CNN блокировал канал RT

А виноват ты тем, что русский: Facebook по наводке CNN блокировал канал RT

1 час назад
Экс-начальника колонии Ярославля задержали за пытки заключенного

Экс-начальника колонии Ярославля задержали за пытки заключенного

2 часа назад
Пятилетнюю годовщину майдана Украина встречает разочарованием во власти

Пятилетнюю годовщину майдана Украина встречает разочарованием во власти

51 минута назад
Польша разругалась с Израилем из-за слов о Холокосте

Польша разругалась с Израилем из-за слов о Холокосте

1 час назад
Участницу шоу "Голос", сбившую насмерть таксиста, отпустили под подписку

Участницу шоу "Голос", сбившую насмерть таксиста, отпустили под подписку

5 часов назад
Сергей Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене

Сергей Жигунов объяснил, почему после Заворотнюк вернулся к первой жене

6 часов назад
Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

Нужна помощь: Ксюшу Тихонович спасет операция на позвоночнике

13 часов назад
Президент выступит с ежегодным Посланием в Гостином дворе

Президент выступит с ежегодным Посланием в Гостином дворе

3 часа назад
В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

В Доме музыки пройдет III Конкурс пианистов Владимира Крайнева

9 часов назад
Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

Долгожданная премьера нового сезона: "Склифосовский" снова на экранах

10 часов назад
Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

Помогите Кристине выжить с отказавшими почками

13.02.2019 15:55
Полицейский отдал приказ застрелить рэпера 50 Cent

Полицейский отдал приказ застрелить рэпера 50 Cent

2 часа назад
Украинские дайверы утопили Ленина

Украинские дайверы утопили Ленина

2 часа назад
В Петербурге эвакуировали все рестораны KFC и McDonald's

В Петербурге эвакуировали все рестораны KFC и McDonald's

2 часа назад
Поврежденные ракеты С-400 уничтожены, Китай получит новые

Поврежденные ракеты С-400 уничтожены, Китай получит новые

3 часа назад
Могут ли кошачьи паразиты действительно вызвать у людей шизофрению?

Могут ли кошачьи паразиты действительно вызвать у людей шизофрению?

4 часа назад
Банда убийц Гагиева не хочет суда присяжных

Банда убийц Гагиева не хочет суда присяжных

4 часа назад
К Серову на концерте вышла на сцену сотрудница полиции в свадебном платье

К Серову на концерте вышла на сцену сотрудница полиции в свадебном платье

4 часа назад
Слух: iPhone получат корпус из матового стекла и смогут заряжать AirPods

Слух: iPhone получат корпус из матового стекла и смогут заряжать AirPods

4 часа назад
Проект "Аурус" стал на треть эмиратским

Проект "Аурус" стал на треть эмиратским

4 часа назад
Насильника школьницы поймали без штанов на северо-западе Москвы

Насильника школьницы поймали без штанов на северо-западе Москвы

5 часов назад
Все российские гостиницы будут получать звезды

Все российские гостиницы будут получать звезды

5 часов назад
На севере Москвы балкон обрушился на двух детей

На севере Москвы балкон обрушился на двух детей

5 часов назад
Российские военные тестируют новый пулемет Калашникова

Российские военные тестируют новый пулемет Калашникова

5 часов назад
Ронда Роузи надела костюм из Mortal Kombat

Ронда Роузи надела костюм из Mortal Kombat

6 часов назад
В России может не остаться автомобилей дешевле миллиона

В России может не остаться автомобилей дешевле миллиона

6 часов назад
Трудности перевода: почему Мосгорсуд перенес рассмотрение жалобы украинских моряков

Трудности перевода: почему Мосгорсуд перенес рассмотрение жалобы украинских моряков

6 часов назад
Пермяков предостерегли от падения обломков "Союза"

Пермяков предостерегли от падения обломков "Союза"

7 часов назад
В ближайшие годы россиян освободят от обязанности следить за счетчиками

В ближайшие годы россиян освободят от обязанности следить за счетчиками

7 часов назад
Более 20 машин устроили грандиозную аварию на гонке "Дайтона 500"

Более 20 машин устроили грандиозную аварию на гонке "Дайтона 500"

7 часов назад
Мигранты разобрали стену салона связи и унесли телефонов на 5 млн рублей

Мигранты разобрали стену салона связи и унесли телефонов на 5 млн рублей

7 часов назад
Первый серийный Су-57 поступит в войска уже в 2019 году

Первый серийный Су-57 поступит в войска уже в 2019 году

8 часов назад
В Чувашии овчарки насмерть загрызли пенсионерку

В Чувашии овчарки насмерть загрызли пенсионерку

8 часов назад
Московские центры занятости переедут в МФЦ

Московские центры занятости переедут в МФЦ

8 часов назад
В Москве задержан школьник, ударивший полицейского на спор

В Москве задержан школьник, ударивший полицейского на спор

8 часов назад
10 немецких автомобилей, пришедшихся в России не ко двору

10 немецких автомобилей, пришедшихся в России не ко двору

8 часов назад
Хаски в Москве: где обнять собаку

Хаски в Москве: где обнять собаку

8 часов назад
"Ветровая" валка деревьев в Москве продолжится второй день

"Ветровая" валка деревьев в Москве продолжится второй день

9 часов назад
Обвиняемый в краже картины Куинджи оказался инвалидом

Обвиняемый в краже картины Куинджи оказался инвалидом

9 часов назад
Туристы выбирают нестандартные отели ради фото в соцсетях

Туристы выбирают нестандартные отели ради фото в соцсетях

9 часов назад
Висящие на кресте и залитые кровью добровольцы подтвердили реалистичность следов на Туринской плащанице

Висящие на кресте и залитые кровью добровольцы подтвердили реалистичность следов на Туринской плащанице

9 часов назад
Хватит это терпеть: мифы о простуде, которые пора развенчать

Хватит это терпеть: мифы о простуде, которые пора развенчать

10 часов назад
Бомбовый удар по Донецку совершили украинские беспилотники

Бомбовый удар по Донецку совершили украинские беспилотники

10 часов назад
Запрета на покупку автомобиля без гаража - не будет!

Запрета на покупку автомобиля без гаража - не будет!

11 часов назад
Американцы построят небоскреб с летящей юбкой Мэрилин Монро

Американцы построят небоскреб с летящей юбкой Мэрилин Монро

11 часов назад
Слух: Apple выпустит гигантский MacBook Pro и профессиональный монитор

Слух: Apple выпустит гигантский MacBook Pro и профессиональный монитор

11 часов назад
"Страна Театриум" расскажет об уникальном театре Терезы Дуровой

"Страна Театриум" расскажет об уникальном театре Терезы Дуровой

11.02.2019 14:05