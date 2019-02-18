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Ситуация на Украине 50 минут назад
Пятилетнюю годовщину майдана Украина встречает разочарованием во власти
Украина встречает пятую годовщину так называемой "революции достоинства", которая вылилась в кровопролитие и государственный переворот. Уже днем 18 февраля появились первые погибшие, в том числе со стороны правоохранителей, которых забрасывали бутылками с зажигательной смесью и расстреливали из огнестрельного оружия. В ночь на 19 февраля погибли 25 человек, больше 350 были ранены. Виновные в стрельбе до сих пор не названы.
В центре Киева под зданием МВД собрались сотни националистов, которые требуют отставки главы МВД Авакова. Факельными шествиями сегодня на Украине уже никого не удивить.
Минувшие пять лет сильно изменили Украину. Гражданская война на Юго-Востоке, непомерные коммунальные платежи и тарифы на газ — путь в Европу оказался обманом. Изменилось многое, но не сама власть — всё те же лица всё теми же методами и сегодня борются за президентский пост.
Он не идет — его передают друг другу. Толпа теснит, народ уже в два яруса. И давка как символ безудержной всенародной любви. Но собрались не ради президента — на площади концерт давали. Зрители не успели разойтись.
Вот и Порошенко на Запад — с гастролями. Он снова достал из кармана томос и Епифания. Манявский скит, где с предвыборной проповедью выступал президент, уже не украинский — Стамбулу отошел.
"Мы сняли московское ярмо, и мы, наконец, построили духовный фундамент нашей страны", — проинформировал общественность Порошенко.
Но вместо единства народа — церковный раскол. Разделились села, разругались соседи.
В селе Дунаев на Тернопольщине храм опечатан, верующие молятся на улице: прихожане Украинской православной церкви — с одной стороны, раскольники — с другой. В Одесской области на службу "новые хозяева" пришли с полицией. Верующие не приняли.
"Вас власть поддерживает, да? Но эта власть закончится, и вы пшиком останетесь. Для меня вы — никто и звать вас никак!" – заявила одна из прихожанок.
Порошенко только теряет баллы. Не помогают тысячегривенные агитаторы, не работает всесильный греческий папирус. Народ — против.
У переселенцев с Юго-Востока — тоже наболело. Юрий Бойко встречался с ними в Харькове. От действующей власти только скромное пособие — в 800 гривен и сумеречные перспективы.
"Можете ли вы нам обещать или гарантировать, что наконец-то прекратятся все военные действия и мир установится? — Мы единственные, кто говорит, что надо вступать в прямые переговоры" , — ответил Юрий Бойко, кандидат на пост президента Украины, депутат Верховной рады.
На Юлию Тимошенко в эфире украинского канала вылили 20 минут компромата. Как она в конце 90-х перепродавала российский газ и могла быть причастна к заказным убийствам. Теперь Тимошенко угрожает Порошенко убийством политическим.
"Наша команда через полгода после президентских выборов, которые мы собираемся выиграть, планирует также выиграть и парламентские выборы", — оптимистично заявила она.
Олег Ляшко пока не столь активен. От образа скандального политика совсем отказался. Теперь он муж, глава семьи, поёт жене под караоке и кормит своих собак: ну что поделать — он любит животных.
Зеленский свои поездки прямо называет гастролями. Его концерты запрещают, но встречи с народом запретить не могут. Не собирает стадионы, не занимает центральные площади — просто сам по себе гуляет по стране. И ничего не обещает, как другие.
"Выберите нас и у вас тут в Одессе будут самые вкусные бычки плавать. До этого они плавали так себе, а при нас они будут большие бесплатные, мясистые и будут ещё разговаривать, это очень важно для одиноких людей", — шутит Зеленский.
На Банковой, в администрации президента, решили запретить новый сезон "Слуги народа". Или хотя бы отложить до выборов. Агония действующей власти работает в пользу Зеленского и лишь добавляет ему очки.
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