НХЛ. Кучеров признан лучшим игроком недели

Нападающий "Тампа-Бэй Лайтнингз" Никита Кучеров признан лучшим игроком недели в Национальной хоккейной лиге. На втором месте еще один российский хоккеист – форвард "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко.

Кучеров на прошлой неделе набрал 10 очков в трех встречах. Никита забросил три шайбы и сделал семь голевых передач. Нападающий "молний" возглавляет список самых метких игроков лиги. На его счету 94 очка (27+67) в 59 играх.

Занявший второе место Владимир Тарасенко также набрал 10 очков, но в четырех встречах. Владимир забросил 4 шайбы и 6 раз ассистировал партнерам. На третьем результате Сидни Кросби из "Питсбург Пингвинз".