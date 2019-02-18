КХЛ. ЦСКА расправился с "Витязем"

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сыграно еще пять встреч. Лидер Западной конференции и всей лиги ЦСКА на своем льду разгромил подольский "Витязь" 6:1.

Уже в первом периоде армейцы забросили три шайбы в ворота подмосковного клуба. Отличились Клас Дальбек, Антон Слепышев и Андрей Светлаков. В втором периоде Константин Окулов в четвертый раз поразил ворота гостей. В заключительной 20-минутке Артем Чмыхов и Мэтт Робинсон добавили еще две шайбы. Только после этого Алексей Макеев отыграл один гол. ЦСКА выиграл 6:1, набрал 102 очка и идет на первом месте. У "Витязя№ 61 очко и восьмая позция на Западе.

В Санкт-Петербурге СКА с результатом 4:0 выиграл у ярославского "Локомотива". По два гола записали на свой счет Сергей Плотников и Александр Барабанов. У СКА 99 очков и втрое место, "Локомотив" набрал 85 и идет третьим. Обе команды выступают в Западной конференции.

Челябинский "Трактор" прервал серию из четырех поражений и выиграл в Москве у "Динамо" 1:0. Единственный гол на счету Артема Глинкина. Динамовцы с 70 очками пятые на Западе, "Трактор" набрал 58 очков и идет восьмым на Востоке.

Победитель Кубка Гагарина "Ак Барс" у себя в Казани был сильнее магнитогорского "Металлурга". Гости вели 2:1, 3:2 и 4:2, но в итоге покинули лед побежденными. У казанцев отличились Антон Ландер, Данис Зарипов, Роб Клинкхаммер, Альберт Яруллин и Вячеслав Основин. В составе "Магнитки" шайбы забросили Сергей Мозякин, Роман Любимов, Мэтт Эллисон и Вадим Антипин. "Ак Барс" имеет в активе 81 очко и занимает третье место в Восточной конференции. У "Металлурга" осталось 80, и уральцы отступили на пятое место. Обе команды представляют Восточную конференцию.

В Хельсинки "Йокери" оказался сильнее московского "Спартака" 5:4. У хозяев шайбы на свой счет записали Виктор Лев, Сами Леписте, Никлас Йенсен, Стив Мозес и Брайан О'Нилл. У "Спартака" отличились Робин Гэнал (дважды), Бен Максвелл и Артем Федоров. "Йокерит" с 80 очками занимает четвертое место на Западе. "Спартак", у которого 64 очка, расположился на шестом месте также в Западной конференции.