Кадыров рассказал о небольшом недомогании

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров рассказал, что простудился во время двухдневной поездки в горы с инспекцией. Он сообщил, что у него было небольшое недомогание, грипп и температура.

Ранее на официальном сайте администрации главы и правительства Чеченской республики было опубликовано распоряжение 21-рг от 11.02.2019 "Об исполняющем обязанности Главы Чеченской Республики". В соответствии со статьей 76 Конституции Чеченской республики Рамзан Кадыров с 11 февраля 2019 года возложил исполнение обязанностей главы Чечни на председателя правительства Муслима Хучиева.

Кадыров рассказал, что в течение двух дней получал лечение с постановкой капельниц. С 16 февраля глава Чечни вновь выполняет свои обязанности в полном объеме, сообщает РИА Новости.