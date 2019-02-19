Спать под "звездами": в России вводят обязательную классификацию отелей

Туристам в России теперь будет проще определить, какой уровень обслуживания им смогут предоставить в гостинице. Дмитрий Медведев утвердил Положение об обязательной классификации.

"Теперь все отели должны будут получать так называемые "звезды", причем в обязательном порядке, — приводит слова российского премьера телеканал "Россия 24". — Раньше эти классификационные "звездочки" присваивались по желанию самого отеля. Кто хотел – рисовали себе эти звезды, причем зачастую вне зависимости от реальных услуг, которые они оказывали. А сейчас это должно быть приведено в соответствие с упомянутым документом и развиваться уже на базе нормативных требований. Чтобы туристы, путешествующие по нашей стране, могли быть уверены в том, какой уровень сервиса они получат, если видят эти "звезды" на отеле".