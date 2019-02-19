Восстановление дамбы над Тушинским тоннелем начнется в марте

Земляную дамбу над Тушинским тоннелем начнут восстанавливать в марте. Об этом сообщили в руководстве "Канала имени Москвы".

10 января текущего года в тоннеле на Волоколамском шоссе произошел провал грунта. В результате участок магистрали затопило водой с песком и глиной.