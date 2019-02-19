Что стоит за делом инвестиционного фонда Baring Vostok?

Инвестиционный фонд Baring Vostok объявил о смене руководства. Кто пришел на место задержанного на прошлой неделе основателя компании Майкла Калви?

Новыми руководителями станут сразу два человека, сообщается на сайте инвестиционного фонда. Это старший партнер Елена Ивашенцева и сооснователь фонда, партнер Алексей Калинин. Как отмечается в заявлении, полномочия четверых сотрудников, ставших фигурантами уголовного дела, компания приостановила. Это старший партнер Майкл Калви, партнеры Ваган Абгарян и Филипп Дельпаль, а также директор по инвестициям Иван Зюзин.

Как заявило новое руководство фонда, выдвинутые против сотрудников обвинения не имеют под собой оснований, и они абсолютно убеждены, что суд установит это.

Руководство Baring Vostok подозревают в хищении 2,5 миллиарда рублей у банка "Восточный" (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса "Мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере"). По данным следствия, два года назад Первое коллекторское бюро передало банку "Восточный" почти 60 процентов люксембургской компании в счет погашения долга в 2,5 миллиарда рублей. И все бы ничего, но этот актив, по мнению следователей, стоил гораздо меньше.

"Первое коллекторское бюро получило кредит от банка "Восточный" на 2,5 миллиарда рублей. В счет погашения этого долга был принят некий актив, цена которого существенно меньше – 600 тысяч рублей. По существу, произошел вывод активов из банка", — комментирует ситуацию начальник аналитического управления, член совета директоров Банка БКФ Максим Осадчий.

Baring Vostok является инвестором как банка "Восточный", так и Первого коллекторского бюро.

Арест основателя фонда Майкла Калви прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что Владимир Путин неоднократно лично встречался с Калви на различных экономических форумах, и что в Кремле внимательно следят за ситуацией вокруг этого дела.

"Мы надеемся, что это никоим образом не может и не должно сказаться на инвестиционном климате. Правоохранительные органы любой страны работают над тем, чтобы защищать закон, обеспечивать законность. Такое может произойти в любой стране, в отношении любого предпринимателя. Безусловно, мы хорошо знаем инвестиционную деятельность, инвестиционную активность Майкла на российском рынке на протяжении многих лет", — отмечает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Фонд Baring Vostok — один из старейших фондов, инвестирующих в Россию, работает с 1994 года. Его долгосрочными инвесторами среди прочих были пенсионные и университетские фонды США, Западной Европы, Азии и Ближнего Востока. За 25 лет работы было привлечено 3,7 миллиарда долларов.

В России, Казахстане и на Украине профинансировано 80 проектов в четырех ключевых областях: финансовые услуги, нефтегазовые компании, телекоммуникации и медиа, потребительский сектор. Средний срок вложений - 6 лет. Большая часть оказалась успешной. Стабильно высокую норму доходности показали 47 из 80 компаний, говорится на сайте фонда.

"Фонд инвестировал в различные классы активов, от инфраструктурных (таких как Пулково) до Яндекс, Тинькофф Банк, различные проекты финансовой инфраструктуры. Общий портфель активов фонда оценивается более чем в 3 миллиарда долларов. Эксперты говорят, что, если бы не санкции, портфель был бы более 4 миллиардов. Почти под 5 миллиардов оценки", — рассказывает управляющий директор Cresco Finance Андрей Сырчин.

За арестом менеджмента может последовать арест активов фонда. Это необходимая обеспечительная мера. Впрочем, по мнению юристов, на работу компаний, доли в которых принадлежат фонду, возможный арест не повлияет. Блокируется лишь право этой долей распоряжаться.

"Следователь определяет, какие активы нужно изъять и арестовать для обеспечения будущих исков. Потому что сумма фигурирует в 2,5 миллиарда, а объем активов может быть гораздо больше. Во-вторых, мы недавно видели историю с АФК "Система", где было много акций у различных сотовых операторов, и аресты в АФК никак не повлияли на их деятельность. Здесь то же самое", — объясняет председатель Арбитражного третейского суда города Москвы Алексей Кравцов.

Следствие по делу против менеджмента Baring Vostok должно завершиться к 13 апреля. Вердикт же, по оценке юристов и сходя из существующей практики, может быть вынесен примерно через год.