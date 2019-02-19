Российский блокбастер "Т-34" с успехом идет в кинотеатрах США и Канады

Российский блокбастер "Т-34" с успехом идет в десятках кинотеатров в американских Атланте, Денвере, Лос-Анджелесе, Майами, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Филадельфии, Хьюстоне, Чикаго, а также в канадском Торонто.

И это после того, как два американских кинотеатра сдались под давлением группы украинских националистов, которые атаковали их звонками и письмами с угрозами, сообщает телеканал "Россия 24".

В общем, российские танки грязи, даже такой, не боятся.