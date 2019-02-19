Президент России Владимир Путин включил Александра Беглова в состав Совета безопасности. Указ опубликован на портале правовой информации.

Александр Беглов назначен временно исполняющим обязанности губернатора Петербурга 3 октября 2018 года, напоминает телеканал "Россия 24". До этого он занимал пост полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.